ALCALDE DE CABO DE HORNOS DESTACA EMBLEMÁTICO PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL EN PUERTO WILLIAMS

Un importante avance registra el proyecto de remodelación del centro comercial en Puerto Williams, iniciativa impulsada por la Municipalidad de Cabo de Hornos que busca modernizar este emblemático espacio, mejorar la experiencia de vecinos y visitantes, y a su vez, fortalecer el desarrollo urbano y turístico en el extremo sur de Chile.



Las obras consideran una serie de intervenciones orientadas a ordenar y embellecer el sector, contemplando nuevos servicios y una infraestructura pensada para enfrentar las condiciones climáticas.



Al respecto, el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández Alarcón, destacó la importancia del proyecto y agradeció el respaldo de la comunidad. "Quiero agradecer a todos los vecinos por habernos permitido trabajar en lo que será la remodelación del centro comercial, uno de los proyectos más emblemáticos que estamos impulsando". A su vez, el edil señaló que "uno de los principales proyectos será la nueva oficina de turismo que contará con baños municipales, la cual se emplazará en el sector donde actualmente se encuentra el socavón. Posteriormente, se realizará el estacionamiento y un tercer proyecto se considera el mejoramiento de techumbre en el centro comercial, lo que permitirá contar con veredas protegidas para transitar tanto en invierno como frente a condiciones climáticas adversas".





El jefe comunal agregó que estas obras buscan no solo mejorar la infraestructura, sino también entregar una mayor armonía al entorno urbano, haciendo más atractivo el centro comercial para la comunidad local y quienes visitan la comuna con un proyecto que forma parte de una planificación integral que apunta a potenciar el desarrollo turístico, comercial y social de Puerto Williams, reforzando el compromiso con el mejoramiento de los espacios públicos y la calidad de vida de sus habitantes.