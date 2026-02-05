Punta Arenas,
5 de febrero de 2026

ALCALDE DE CABO DE HORNOS DESTACA EMBLEMÁTICO PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL EN PUERTO WILLIAMS

​Las obras consideran una serie de intervenciones orientadas a ordenar y embellecer el sector, contemplando nuevos servicios y una infraestructura pensada para enfrentar las condiciones climáticas.

barrio comercial puerto williams

Un importante avance registra el proyecto de remodelación del centro comercial en Puerto Williams, iniciativa impulsada por la Municipalidad de Cabo de Hornos que busca modernizar este emblemático espacio, mejorar la experiencia de vecinos y visitantes, y a su vez, fortalecer el desarrollo urbano y turístico en el extremo sur de Chile.

Las obras consideran una serie de intervenciones orientadas a ordenar y embellecer el sector, contemplando nuevos servicios y una infraestructura pensada para enfrentar las condiciones climáticas.

Al respecto, el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández Alarcón, destacó la importancia del proyecto y agradeció el respaldo de la comunidad. "Quiero agradecer a todos los vecinos por habernos permitido trabajar en lo que será la remodelación del centro comercial, uno de los proyectos más emblemáticos que estamos impulsando". A su vez, el edil señaló que "uno de los principales proyectos será la nueva oficina de turismo que contará con baños municipales, la cual se emplazará en el sector donde actualmente se encuentra el socavón. Posteriormente, se realizará el estacionamiento y un tercer proyecto se considera el mejoramiento de techumbre en el centro comercial, lo que permitirá contar con veredas protegidas para transitar tanto en invierno como frente a condiciones climáticas adversas".


El jefe comunal agregó que estas obras buscan no solo mejorar la infraestructura, sino también entregar una mayor armonía al entorno urbano, haciendo más atractivo el centro comercial para la comunidad local y quienes visitan la comuna con un proyecto que forma parte de una planificación integral que apunta a potenciar el desarrollo turístico, comercial y social de Puerto Williams, reforzando el compromiso con el mejoramiento de los espacios públicos y la calidad de vida de sus habitantes.

FOTO 1 (1)

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS VISITAN CENTRAL DE EDELMAG EN PUERTO WILLIAMS

SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS COMIENZA A OPERAR EN MAGALLANES

​Desde el 1 de febrero, el SBAP comenzó a administrar y gestionar las Áreas de Conservación de Múltiples Usos Seno Almirantazgo y Francisco Coloane, mientras que las restantes áreas protegidas de la región serán traspasadas a la nueva institucionalidad de manera paulatina.

​Desde el 1 de febrero, el SBAP comenzó a administrar y gestionar las Áreas de Conservación de Múltiples Usos Seno Almirantazgo y Francisco Coloane, mientras que las restantes áreas protegidas de la región serán traspasadas a la nueva institucionalidad de manera paulatina.

barrio comercial puerto williams

ALCALDE DE CABO DE HORNOS DESTACA EMBLEMÁTICO PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL EN PUERTO WILLIAMS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

barrio comercial puerto williams

ALCALDE DE CABO DE HORNOS DESTACA EMBLEMÁTICO PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL EN PUERTO WILLIAMS

skarleeeeeeeeeth_1743535426_3601358635080664811_2358894517

MAGALLÁNICA SKARLETH LABRA SE CORONA COMO FLAMANTE GANADORA DEL PROGRAMA NACIONAL FIEBRE DE BAILE

Jorge Stambuk, Veterinario

21 PERROS DEL CANIL MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS ESPERAN PARA SER ADOPTADOS