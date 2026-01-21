Punta Arenas,
21 de enero de 2026

GASCO MAGALLANES RESPALDÓ 7ª EDICIÓN DEL NAVARINO TRAIL 2026

​El evento congregó a más de 100 corredores de Chile y el extranjero, quienes enfrentaron los desafíos del Circuito Dientes de Navarino en categorías de 50K y 25K, atravesando bosques nativos, senderos patagónicos y paisajes prístinos dentro de la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos.

trail_navarino

GASCO Magallanes reafirmó su compromiso con el desarrollo deportivo y la promoción hábitos de vida saludable al formar parte del grupo de patrocinadores de la 7° edición Navarino Trail 2026, la carrera de trail running más austral del planeta, realizada el domingo 18 de enero en Puerto Williams.

 

El evento congregó a más de 100 corredores de Chile y el extranjero, quienes enfrentaron los desafíos del Circuito Dientes de Navarino en categorías de 50K y 25K, atravesando bosques nativos, senderos patagónicos y paisajes prístinos dentro de la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos.

 

"En GASCO Magallanes estamos orgullosos de apoyar iniciativas como el Navarino Trail, que no solo impulsan el deporte y el espíritu competitivo, sino que también resaltan el valor natural y cultural de nuestra región", señaló Valentina Concha, Encargada de Marketing y Relacionamiento Comunitario de GASCO Magallanes.

 

Pablo Garrido, Director de Carrera dijo que "nuestra motivación principal es mostrar al mundo este lugar tan prístino, tan salvaje, que es el último rincón del planeta donde puedes hacer Trail raining que es correr por senderos". Destacó trabajo con la Municipalidad de Cabo de Hornos y con empresas como GASCO "que prestan soporte a un evento tan vital como este para poder desarrollarlo"

 

Una experiencia inolvidable

 

José Zúñiga, de Temuco, corrío en la categoría 25K y al finalizar su participación junto a siete amigos explicó que "empezamos con carreras locales hasta que llegamos a esta carrera, la más austral del mundo, una experiencia inolvidable".

 

El Navarino Trail se distingue por su ambiente salvaje y exigente, recorriendo parte del mítico cordón montañoso de los Dientes de Navarino, en pleno corazón de la ecorregión subantártica, y describiéndose como un reto para quienes buscan superar sus límites en contacto directo con la naturaleza.

 

Puerto Williams, puerta de entrada al evento y asentada junto al Canal Beagle, se consolida cada vez más como un epicentro de actividades deportivas de alto impacto y turismo aventura. La presencia de GASCO Magallanes en este tipo de eventos contribuye — no solo al bienestar de la comunidad local, sino también a posicionar la región como referencia de experiencias únicas en el extremo sur de Chile.


PRESIDENTE ELECTO JOSÉ ANTONIO KAST PRESENTA A SU GABINETE: MIRA AQUÍ EL LISTADO DE FUTUROS MINISTROS

Leer Más

​En la actividad, que tuvo lugar en Gloria 88, en la comuna de Las Condes -región Metropolitana-, el mandatario republicano dio a conocer los nombres que encabezarán los 25 Ministerios una vez que asuma el próximo 11 de marzo.

​En la actividad, que tuvo lugar en Gloria 88, en la comuna de Las Condes -región Metropolitana-, el mandatario republicano dio a conocer los nombres que encabezarán los 25 Ministerios una vez que asuma el próximo 11 de marzo.

gabinetekast
nuestrospodcast
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

trail_navarino

castro-chiloe

BICENTENARIO DE CHILOÉ EN MAGALLANES: SE ANUNCIAN ACTIVIDADES CULTURALES Y PATRIMONIALES PARA 2026

cademcrespo

CADEM: 50% A FAVOR Y 39% EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE ABSOLVIÓ A CRESPO POR CASO GATICA