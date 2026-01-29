Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

29 de enero de 2026

SLEP MAGALLANES Y ASOCIACIÓN REGIONAL DE FÚTBOL FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN EN POS DEL CAMPEONATO ZONAL SUR QUE SE REALIZA EN PUNTA ARENAS

​Cabe destacar que el Campeonato Zonal Sur de Fútbol Todo Competidor inició el 22 de enero y concluye el 31 de enero, mientras que el Campeonato Zonal Sur Senior se realizará entre los días 14 y 21 de febrero.

Firma convenio
El Servicio Local de Educación Pública Magallanes firmó un Convenio de Colaboración con la Asociación Regional de Fútbol Duodécima Región y Antártica Chilena en el Liceo Polivalente Sara Braun con el objetivo de facilitar las instalaciones del establecimiento para la organización del Campeonato Zonal Sur de Fútbol Todo Competidor y el Campeonato Zonal Sur Senior, que se desarrollarán en Punta Arenas hasta el 21 de febrero.

La instancia fue encabezada por el delegado presidencial regional, José Ruiz Pivcevic; el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez; el director ejecutivo (s) del Servicio Local de Educación Pública Magallanes, Jorge Valdés Oróstica; el presidente de la rama de fútbol del Club Deportivo Sokol, Alberto Maldonado Cárcamo; el exfutbolista profesional Rodrigo Riquelme Cabrera; directivos del Liceo Polivalente Sara Braun y participantes del campeonato.

José Ruíz Pivcevic, delegado presidencial regional, subrayó que este evento alberga a más de 220 deportistas y que el Liceo Sara Braun fue clave para concretar la realización de una villa olímpica: "Estamos muy contentos por la celebración de este convenio entre el Slep Magallanes y la Asociación Regional de Fútbol. Tiempo atrás recibí un llamado, un requerimiento, que anticipaba la organización de este certamen tan importante para el fútbol amateur". En tanto, puso en relieve la ubicación privilegiada del establecimiento educativo, que permite a los deportistas trasladarse a distintos puntos de la ciudad.

Valentín Aguilera Gómez, seremi de Educación, enfatizó: "Felicitamos la realización de convenios como este, que permiten la vinculación con la comunidad y el respaldo a la actividad deportiva, que es algo muy importante para cada una de las escuelas de nuestra región".

Jorge Valdés Oróstica, director ejecutivo (s) del Servicio Local de Educación Pública Magallanes, explicó que "los establecimientos educacionales son centros cívicos, por lo tanto, siempre están abiertos a la comunidad y a entregar espacios en beneficio de actividades que se generen a nivel regional". Por otra parte, relató que como producto del convenio la Asociación Regional de Fútbol efectuó una retribución consistente en mejoras de infraestructura.

Alberto Maldonado Cárcamo, presidente de la rama de fútbol del Club Deportivo Sokol, subraya el impacto del convenio: "Es sumamente importante porque es un tremendo beneficio, ya que actualmente se está desarrollando la categoría Adultos y en febrero se realizará la categoría Senior, así es que súper contento de seguir trabajando por el deporte".

Rodrigo Riquelme Cabrera, exfutbolista profesional que representa a Juvenil Seminario de Talca, expresó su gratitud por la experiencia: "A nivel profesional me ha tocado llegar hasta Puerto Mont y hoy día, tener esta experiencia, estar en esta ciudad, conocer los alrededores, creo que es una de las sensaciones más lindas que el fútbol me ha podido dar". Además, elogió las bondades del alojamiento y alimentación. "Hemos ido al cementerio, a la plaza, al mirador, a la costanera y nos encontramos con una sensación muy linda de la ciudad. Creo que después de esto, si me preguntan, obviamente recomendaría el 100% venir a vacacionar o venir a conocer Punta Arenas", puntualizó.

Cabe destacar que el Campeonato Zonal Sur de Fútbol Todo Competidor inició el 22 de enero y concluye el 31 de enero, mientras que el Campeonato Zonal Sur Senior se realizará entre los días 14 y 21 de febrero.
MINVU - Avance Ciudad de los Vientos_5

LA CIUDAD DE LOS VIENTOS TIENE UN 36% DE AVANCE EN EL PLAN URBANO HABITACIONAL DE PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

HASTA EL 4 DE FEBRERO SE PUEDEN PRESENTAR OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DE IMAGEN OBJETIVO DEL PLAN REGULADOR

Leer Más

​Durante estas sesiones se mostraron cuatro alternativas de desarrollo urbano representadas gráficamente, que contemplan distintos escenarios para la ciudad, incluyendo los sectores de Agua Fresca y Cabo Negro.

​Durante estas sesiones se mostraron cuatro alternativas de desarrollo urbano representadas gráficamente, que contemplan distintos escenarios para la ciudad, incluyendo los sectores de Agua Fresca y Cabo Negro.

IO 4
nuestrospodcast
antartica

SEIS NUEVOS PROYECTOS "ANILLOS DE INVESTIGACIÓN EN ÁREAS TEMÁTICAS" POTENCIARÁN EL ESTUDIO DE LA ANTÁRTICA Y SUS ECOSISTEMAS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Firma convenio

SLEP MAGALLANES Y ASOCIACIÓN REGIONAL DE FÚTBOL FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN EN POS DEL CAMPEONATO ZONAL SUR QUE SE REALIZA EN PUNTA ARENAS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
comisionadospueblosindigenas

COMISIONADOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE MAGALLANES RECIBEN RECONOCIMIENTO POR SU LABOR EN EL SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA NACIONAL

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Pinguinos _11

GRABAN "VUELO" DE PINGÜINOS EN SU BÚSQUEDA DE ALIMENTO EN LA ANTÁRTICA