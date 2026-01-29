SLEP MAGALLANES Y ASOCIACIÓN REGIONAL DE FÚTBOL FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN EN POS DEL CAMPEONATO ZONAL SUR QUE SE REALIZA EN PUNTA ARENAS

El Servicio Local de Educación Pública Magallanes firmó un Convenio de Colaboración con la Asociación Regional de Fútbol Duodécima Región y Antártica Chilena en el Liceo Polivalente Sara Braun con el objetivo de facilitar las instalaciones del establecimiento para la organización del Campeonato Zonal Sur de Fútbol Todo Competidor y el Campeonato Zonal Sur Senior, que se desarrollarán en Punta Arenas hasta el 21 de febrero.

La instancia fue encabezada por el delegado presidencial regional, José Ruiz Pivcevic; el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez; el director ejecutivo (s) del Servicio Local de Educación Pública Magallanes, Jorge Valdés Oróstica; el presidente de la rama de fútbol del Club Deportivo Sokol, Alberto Maldonado Cárcamo; el exfutbolista profesional Rodrigo Riquelme Cabrera; directivos del Liceo Polivalente Sara Braun y participantes del campeonato.

José Ruíz Pivcevic, delegado presidencial regional, subrayó que este evento alberga a más de 220 deportistas y que el Liceo Sara Braun fue clave para concretar la realización de una villa olímpica: "Estamos muy contentos por la celebración de este convenio entre el Slep Magallanes y la Asociación Regional de Fútbol. Tiempo atrás recibí un llamado, un requerimiento, que anticipaba la organización de este certamen tan importante para el fútbol amateur". En tanto, puso en relieve la ubicación privilegiada del establecimiento educativo, que permite a los deportistas trasladarse a distintos puntos de la ciudad.

Valentín Aguilera Gómez, seremi de Educación, enfatizó: "Felicitamos la realización de convenios como este, que permiten la vinculación con la comunidad y el respaldo a la actividad deportiva, que es algo muy importante para cada una de las escuelas de nuestra región".

Jorge Valdés Oróstica, director ejecutivo (s) del Servicio Local de Educación Pública Magallanes, explicó que "los establecimientos educacionales son centros cívicos, por lo tanto, siempre están abiertos a la comunidad y a entregar espacios en beneficio de actividades que se generen a nivel regional". Por otra parte, relató que como producto del convenio la Asociación Regional de Fútbol efectuó una retribución consistente en mejoras de infraestructura.

Alberto Maldonado Cárcamo, presidente de la rama de fútbol del Club Deportivo Sokol, subraya el impacto del convenio: "Es sumamente importante porque es un tremendo beneficio, ya que actualmente se está desarrollando la categoría Adultos y en febrero se realizará la categoría Senior, así es que súper contento de seguir trabajando por el deporte".

Rodrigo Riquelme Cabrera, exfutbolista profesional que representa a Juvenil Seminario de Talca, expresó su gratitud por la experiencia: "A nivel profesional me ha tocado llegar hasta Puerto Mont y hoy día, tener esta experiencia, estar en esta ciudad, conocer los alrededores, creo que es una de las sensaciones más lindas que el fútbol me ha podido dar". Además, elogió las bondades del alojamiento y alimentación. "Hemos ido al cementerio, a la plaza, al mirador, a la costanera y nos encontramos con una sensación muy linda de la ciudad. Creo que después de esto, si me preguntan, obviamente recomendaría el 100% venir a vacacionar o venir a conocer Punta Arenas", puntualizó.

Cabe destacar que el Campeonato Zonal Sur de Fútbol Todo Competidor inició el 22 de enero y concluye el 31 de enero, mientras que el Campeonato Zonal Sur Senior se realizará entre los días 14 y 21 de febrero.