Punta Arenas,
9 de marzo de 2026

PERIODISTA MAGALLÁNICO ROBERTO ROSINELLI COMENTÓ EN "BUENOS DÍAS REGIÓN" EL COPIHUE DE ORO OBTENIDO JUNTO AL EQUIPO DEL PROGRAMA "HIPERACTIVA, VAMO A CALMARNO"

Buenos días región.

robertorosinelli

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el periodista, locutor radial e influencer magallánico Roberto Rosinelli Miranda conversó con la audiencia sobre distintos temas vinculados a su trabajo en medios y, especialmente, sobre el reciente reconocimiento obtenido por el programa radial “HiperActiva, Vamo a Calmarno” en los copihue de oro 2025. El espacio se impuso en la ceremonia realizada el jueves 4 de diciembre, destacando por su estilo cercano, su humor y la conexión que mantiene con los auditores.

El programa es conducido por Jaime Proox y Roberto Rosinelli, con DJ Janyi en los controles. Durante las semanas previas a la premiación, en el mismo espacio radial se había comentado la posibilidad de alcanzar el galardón, mientras los auditores enviaban numerosos mensajes de apoyo al equipo.

En la categoría también competían importantes programas radiales del país, entre ellos “La Mañana de la Corazón”, “Pongámonos Serios”, “La Mañana de Pablo Aguilera”, “Ciudadano ADN” y “Sacando la Vuelta”. Finalmente, el estilo cercano y el humor de “HiperActiva, Vamo a Calmarno” fueron claves para quedarse con el premio.

Desde su llegada a RadioActiva en marzo del año pasado, el programa se ha consolidado como una alternativa de entretención para las tardes, sumando una comunidad activa de oyentes que han acompañado su crecimiento.




MERCADO BLUMAR CIERRA 2025 CON CRECIMIENTO INTEGRAL Y FUERTE SELLO SOCIAL EN MAGALLANES

50 % DE AVANCE PRESENTAN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE RUBENS EN PUERTO NATALES

Leer Más

puente rubens 3
SEMINARIO AChM DE EDUCACIÓN PÚBLICA (5)

ALCALDE RADONICH EXPONDRÁ EXPERIENCIA DE PUNTA ARENAS EN SEMINARIO SOBRE EDUCACIÓN PÚBLICA

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

PERIODISTA MAGALLÁNICO ROBERTO ROSINELLI COMENTÓ EN “BUENOS DÍAS REGIÓN” EL COPIHUE DE ORO OBTENIDO JUNTO AL EQUIPO DEL PROGRAMA “HIPERACTIVA, VAMO A CALMARNO”

esnnabrelosojos

AUTORIDADES REGIONALES REALIZARON JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN PUNTA ARENAS

Portada El amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Equipo Directivo Escuela Manuel Bulnes

EQUIPO DIRECTIVO DE LA ESCUELA MANUEL BULNES ES SELECCIONADO EN PROGRAMA NACIONAL DE LIDERAZGO EDUCATIVO DEL MINEDUC

DÍA MUJER SECTOR JUSTICIA