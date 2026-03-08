Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

8 de marzo de 2026

TEATRO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS SE LLENÓ CON LA COMEDIA “YA NO TE GUSTO, ¿VERDAD?”

​La obra protagonizada por los actores nacionales Rodrigo Bastidas y Elena Muñoz se presentó a sala llena como parte de la cartelera cultural organizada por la Municipalidad de Punta Arenas en el marco del Mes de la Mujer.

Obra "Ya no te gusto, ¿verdad?

Con un Teatro Municipal completamente lleno se realizó la presentación de la comedia “Ya no te gusto, ¿verdad?”, una de las primeras actividades culturales del año 2026 impulsadas por la Municipalidad de Punta Arenas dentro de la programación del Mes de la Mujer. La función convocó a un amplio público local que llegó hasta el principal escenario cultural de la comuna.

La puesta en escena fue protagonizada por los reconocidos actores nacionales Rodrigo Bastidas y Elena Muñoz, quienes interpretan a una pareja que regresa al hotel donde celebró su luna de miel para conmemorar 30 años de matrimonio. Lo que comienza como una celebración se transforma en una conversación cargada de humor y emociones sobre el amor, la convivencia y los desafíos de una relación que ha atravesado décadas de vida en común.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró la alta convocatoria y destacó el interés de la comunidad por participar en actividades culturales abiertas a la ciudadanía. La autoridad señaló que esta presentación marca el inicio de la programación cultural del año en el marco del Mes de la Mujer y reafirma el compromiso municipal de continuar generando espacios para el arte y la cultura en la ciudad.

Desde el municipio recordaron que durante 2025 más de 36 mil personas participaron en distintas actividades culturales organizadas por la administración comunal, cifra que esperan seguir ampliando durante este año con nuevas propuestas artísticas para la comunidad.

Por su parte, la encargada de la Oficina Municipal de la Mujer, Javiera Biskupovic, destacó la positiva respuesta del público frente a esta actividad gratuita, señalando que se logró entregar la totalidad de las invitaciones disponibles, lo que permitió contar con el teatro completamente lleno para esta función especial.

La programación del Mes de la Mujer continuará durante las próximas semanas con diversas actividades abiertas a la comunidad, incluyendo charlas de salud y bienestar femenino, además de encuentros de yoga, sonoterapia y mindfulness. Desde la administración comunal adelantaron además que próximamente se dará a conocer la cartelera cultural correspondiente al primer trimestre del año.



MERCADO CAMPESINO

MÁS DE MIL PERSONAS ASISTIERON AL MERCADO CAMPESINO EN PUNTA ARENAS EN UNA JORNADA MARCADA POR PRODUCTOS FRESCOS Y NUEVOS CONVENIOS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO IMPULSA CAMPAÑA PARA FORTALECER BRIGADA DE BOMBEROS DE RÍO SECO

Leer Más

​La convocatoria busca sumar voluntarios y respaldo empresarial para lograr establecer un cuerpo.

​La convocatoria busca sumar voluntarios y respaldo empresarial para lograr establecer un cuerpo.

CAMPAÑA BRIGADA DE RÍO SECO (1)
nuestrospodcast
goreturismo

CONSEJO REGIONAL DE TURISMO CONSOLIDA SU TRABAJO EN SEGUNDA SESIÓN PLENARIA: NUEVOS INSUMOS TECNOLÓGICOS, INVERSIONES Y ADMINISTRACIÓN DE PARQUES MARCAN JORNADA

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Obra "Ya no te gusto, ¿verdad?

TEATRO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS SE LLENÓ CON LA COMEDIA “YA NO TE GUSTO, ¿VERDAD?”

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Ministra de las Culturas, Biblioteca regional

PROYECTO DE BIBLIOTECA Y ARCHIVO REGIONAL DE MAGALLANES ALCANZA 49% DE AVANCE EN LA EX CÁRCEL DE PUNTA ARENAS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
nasaantartica

MICROORGANISMOS CHILENOS A LA ESTACIÓN ESPACIAL: EL PROYECTO DE LA NASA EN LA ANTÁRTICA