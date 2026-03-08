TEATRO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS SE LLENÓ CON LA COMEDIA “YA NO TE GUSTO, ¿VERDAD?”

Con un Teatro Municipal completamente lleno se realizó la presentación de la comedia “Ya no te gusto, ¿verdad?”, una de las primeras actividades culturales del año 2026 impulsadas por la Municipalidad de Punta Arenas dentro de la programación del Mes de la Mujer. La función convocó a un amplio público local que llegó hasta el principal escenario cultural de la comuna.

La puesta en escena fue protagonizada por los reconocidos actores nacionales Rodrigo Bastidas y Elena Muñoz, quienes interpretan a una pareja que regresa al hotel donde celebró su luna de miel para conmemorar 30 años de matrimonio. Lo que comienza como una celebración se transforma en una conversación cargada de humor y emociones sobre el amor, la convivencia y los desafíos de una relación que ha atravesado décadas de vida en común.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró la alta convocatoria y destacó el interés de la comunidad por participar en actividades culturales abiertas a la ciudadanía. La autoridad señaló que esta presentación marca el inicio de la programación cultural del año en el marco del Mes de la Mujer y reafirma el compromiso municipal de continuar generando espacios para el arte y la cultura en la ciudad.

Desde el municipio recordaron que durante 2025 más de 36 mil personas participaron en distintas actividades culturales organizadas por la administración comunal, cifra que esperan seguir ampliando durante este año con nuevas propuestas artísticas para la comunidad.

Por su parte, la encargada de la Oficina Municipal de la Mujer, Javiera Biskupovic, destacó la positiva respuesta del público frente a esta actividad gratuita, señalando que se logró entregar la totalidad de las invitaciones disponibles, lo que permitió contar con el teatro completamente lleno para esta función especial.

La programación del Mes de la Mujer continuará durante las próximas semanas con diversas actividades abiertas a la comunidad, incluyendo charlas de salud y bienestar femenino, además de encuentros de yoga, sonoterapia y mindfulness. Desde la administración comunal adelantaron además que próximamente se dará a conocer la cartelera cultural correspondiente al primer trimestre del año.





​

