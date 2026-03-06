Punta Arenas,
6 de marzo de 2026

SLEP MAGALLANES DESIGNÓ A NUEVA PROFESORA ENCARGADA DE LA ESCUELA DE CONCENTRACIÓN FRONTERIZA DOROTEA

La nueva profesora encargada cuenta con una extensa experiencia en aula.

dorotea1

​A contar de este jueves 05 de marzo asumió como docente encargada de la Escuela Dorotea la profesora Tatiana Villablanca Valdebenito. La educadora se formó como profesora de Educación General Básica en la Universidad Autónoma de Chile, en Temuco, y cuenta con un postítulo en primer ciclo de enseñanza de la Universidad de Magallanes.

 
La nueva profesora encargada cuenta con una extensa experiencia en aula. Algunos de los establecimientos donde ha trabajado son la Escuela Coronel Santiago Bueras, la Escuela Libertador Bernardo O’Higgins y la escuela Juan Ladrillero, todas de Puerto Natales.

 
La docente, que reside hace varios años en esa ciudad, fue presentada a los estudiantes y funcionarios como la nueva encargada de la Escuela de Concentración Fronteriza Dorotea la mañana de este jueves por el equipo de la oficina local del SLEP Magallanes.



ESCUELA MANUEL BULNES AVANZA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE JORNADA ESCOLAR COMPLETA DESDE EDUCACIÓN PARVULARIA

