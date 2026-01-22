MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS DESTACA LIDERAZGO AMBIENTAL EN ESCUELA DE VERANO ACHM

La Municipalidad de Punta Arenas tuvo una destacada participación en el inicio de la Escuela de Verano 2026 de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), desarrollada en la ciudad de Iquique, instancia que busca fortalecer las capacidades de los gobiernos locales frente a los desafíos del cambio climático, la sostenibilidad y la economía circular.

El encuentro se realiza bajo el eje "Economía Circular: Oportunidades para la Gestión Municipal frente al Cambio Climático" y está dirigido a alcaldes, concejales, directivos y equipos técnicos municipales de todo Chile. La programación contempla exposiciones, paneles y presentaciones de experiencias nacionales e internacionales en materias como gestión ambiental municipal, gobernanza local, Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) y políticas climáticas.

La jornada inaugural contó con la participación del alcalde de Punta Arenas y presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente de la ACHM, Claudio Radonich; el segundo vicepresidente de la ACHM y alcalde de Isla de Maipo, Juan Pablo Olave; y Luis Martínez, director del Centro Tecnológico de Economía Circular del Norte Circulartec.

En su intervención, el alcalde Radonich puso énfasis en el escenario actual que enfrenta el país producto del cambio climático y en el rol clave que cumplen los municipios como primera respuesta frente a emergencias ambientales. "Muy contento de poder concluir esta exposición sobre el medio ambiente y el cambio climático, algo tan importante hoy cuando vemos estos incendios brutales en Biobío y Ñuble. Cada vez estas emergencias se han puesto como la regla y no como la excepción, y esto es cambio climático", señaló.

El jefe comunal destacó que Punta Arenas ha avanzado de manera concreta en planificación ambiental, transformándose en un referente a nivel nacional. "Siempre es importante que nos inviten, en este caso a Punta Arenas, como un ejemplo de gestión de medio ambiente, considerando que hay muchas comunas que aún no han tenido las convicciones ni las colaboraciones necesarias para implementar buenos planes en sus territorios", indicó.

Radonich relevó además los avances recientes impulsados desde el municipio. "Hace unas horas, en el Concejo Municipal, aprobamos el Plan de Gestión Integral de Humedales Urbanos. Este año vamos a ser la primera comuna en renovar su Plan de Acción de Cambio Climático y estamos colaborando con más de 30 comunas en la elaboración de estos instrumentos, que finalmente marcan toda la acción municipal", sostuvo la autoridad local, agregando que Punta Arenas ha sido pionera en políticas vinculadas al reciclaje, residuos y adaptación climática.

"Muy orgullosos de representar, una vez más, a Punta Arenas, a esta ciudad antártica, como un ejemplo de cuidado del medio ambiente para todo Chile y América", remarcó el alcalde.

Para concluir, Radonich también señaló que "los desastres naturales a los que lamentablemente nos hemos ido acostumbrando son consecuencia, directa o indirecta, del cambio climático. Las municipalidades somos la primera puerta a la que acuden nuestros vecinos cuando enfrentan estas situaciones, y por eso esta Escuela de Verano busca precisamente fortalecer el aprendizaje en materias como reciclaje y, sobre todo, economía circular, que hoy son herramientas clave para la gestión local".

Por su parte, el alcalde de Isla de Maipo y segundo vicepresidente de la ACHM, Juan Pablo Olave, señaló que "en esta temática los municipios debemos asumir un rol protagónico. El reciclaje, la articulación a nivel local y los desafíos que impone el cambio climático, desde Arica a Magallanes, requieren respuestas concretas".

En tanto, Luis Martínez, director de Circulartec, destacó que "esta sesión inaugural ha sido clave para instalar no solo la temática de la economía circular, sino también para relevar las responsabilidades que hoy tienen los municipios en el marco de la Ley REP", enfatizando que este enfoque también debe ser visto como una oportunidad de desarrollo económico local.