6 de marzo de 2026

DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO APLICÓ 2.514 MULTAS Y EVITÓ 27 HUELGAS EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS

Organismo inspectivo y mediador difundió este viernes estadísticas sobre su actuar operativo entre 2023 y 2025.

06

La Dirección Regional del Trabajo (DRT) divulgó un balance de su actuar operativo en los últimos tres años, destacando los resultados tanto de su responsabilidad fiscalizadora como de la mediadora para prevenir conflictos entre empresas y sindicatos.

 

En lo inspectivo, entre los años 2023 y 2025, la DRT realizó 6.666 fiscalizaciones, al cabo de las cuales fueron aplicadas 2.514 multas, es decir, el 37,7 por ciento.

 

En lo mediador, en igual período la DRT evitó el comienzo de 27 huelgas legales que habían sido aprobadas en el marco de negociaciones colectivas.

 

El director regional del Trabajo, Carlo Gorziglia, consideró que “estos resultados demuestran que, coherente con su misión histórica, la Dirección Regional del Trabajo ha sabido conjugar en estos últimos años su obligación fiscalizadora para hacer cumplir la ley laboral y su vocación por mejorar las relaciones al interior de las empresas, mediando activamente en negociaciones colectivas y conflictos laborales para ayudar a conseguir acuerdos que dejen satisfechas a las partes involucradas”. 

 

Sanciones y montos

 

En lo inspectivo, las cinco principales causales de las sanciones fueron no exhibir toda la documentación necesaria para efectuar las labores de fiscalización (500), no llevar el registro de asistencia y determinación de las horas de trabajo (328), no llevar correctamente el registro de asistencia y determinación de las horas de trabajo (289), no tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores (151) y no contener el contrato de trabajo las cláusulas básicas legales (144).

 

El monto de las multas alcanzaron a los $11.821.295.013.

 

En cuanto a la informalidad laboral, en el período se realizaron 1.415 fiscalizaciones, el 39,6 por ciento de las cuales terminaron con multas.

 

En la Ley de 40 Horas entre los años 2024 y 2025 hubo 256 fiscalizaciones con 28  sanciones.

 

A la vez, la Ley Karin generó 83 fiscalizaciones a partir de agosto de 2024, fecha de su vigencia legal, motivando 58 sanciones.

 

Huelgas y negociaciones colectivas

 

En el ámbito del derecho colectivo la DRT registró 134 negociaciones colectivas que abarcaron a  7.909 trabajadores y trabajadoras.

 

En 31 de estas negociaciones los sindicatos aprobaron la realización de huelgas, pero la intervención de la DRT permitió que solamente 4 de ellas fueran iniciadas, involucrando a 85 trabajadores y trabajadoras. De este modo, 27 huelgas que estaban a punto de comenzar fueron evitadas gracias a la mediación del organismo.

 

Dinero a favor de trabajadores

 

Una tercera responsabilidad de la Dirección del Trabajo es la de procurar acuerdos entre empleadores y trabajadores cuando al término de la relación laboral estos últimos rechazan los finiquitos propuestos por considerar que los montos de dinero propuestos no son los que deben recibir.

 

En esta región las principales causas de los reclamos tuvieron que ver con finiquitos, feriados legales y proporcionales, cotizaciones en las AFP y en el INP y aportes al seguro de cesantía.

 

En los últimos tres años hubo 2.105 reclamos con distintos tipos de término. Los comparendos efectuados por la DRT permitieron alcanzar 3.177 acuerdos totales o parciales. Estos acuerdos permitieron recaudar $8.309.533.388 directamente al bolsillo de los reclamantes, a diferencia de las multas que castigan el común de las infracciones que son de beneficio fiscal.


COMITÉ POLICIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA REALIZA FISCALIZACIÓN INTERSECTORIAL EN PUERTO NATALES

MADRE DE CABO FALLECIDO EN PUNTA ARENAS RETIRA SU CUERPO DEL SML Y ANUNCIA ACCIONES LEGALES: "A MI HIJO LO MATARON"

​El joven militar murió durante un ejercicio de inmersión presuntamente no autorizado.

​El joven militar murió durante un ejercicio de inmersión presuntamente no autorizado.

LLEGARON NUEVOS INSTRUMENTOS MUSICALES A LA ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EXITOSO BALANCE DE BIBLIOVERANO 2026 EN BIBLIOTECA PÚBLICA N°47 DEL SERPAT

Veronica Pardo, Subsecretaria de Turismo

SUBSECRETARIA DE TURISMO DESTACÓ RÉCORD DE 6 MILLONES DE TURISTAS EN LA REGIÓN Y LLAMA A POSICIONAR LA MARCA PATAGONIA CHILENA