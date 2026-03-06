RECONOCEN A FUNCIONARIAS DEL SECTOR JUSTICIA EN SU DÍA

​En un emotivo desayuno realizado en la sala de reuniones de la Defensoría Penal Pública de Magallanes, la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos conmemoró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora mediante una sencilla ceremonia, en la que se hizo entrega de un reconocimiento a seis funcionarias del sector Justicia, destacadas por su compromiso y trayectoria laboral, siempre orientadas a fortalecer el acceso a la justicia para quienes más lo necesitan.



La actividad fue encabezada por la Seremi de Justicia y DD.HH., Michelle Peutat Alvarado, y contó con la presencia de las y los directores de los seis servicios dependientes y relacionados de la cartera, quienes acompañaron a sus respectivas funcionarias homenajeadas. En la oportunidad, se reconoció por su aporte a: Maricarmen Bravo González, del Servicio Médico Legal (SML), Carla Ibacache Delgado (representada por Séfora Sepúlveda Hernández), del Servicio de Registro Civil e Identificación; Sonia Vargas Paredes, del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil; Silvia González Colipan, de la Defensoría Penal Pública; la cabo 2° Jennifer Moraga Barrientos, de Gendarmería de Chile; y Andrea Sánchez Pacheco, de la Corporación de Asistencia Judicial.



La Seremi Michelle Peutat agradeció el compromiso y la entrega de las mujeres que integran el sector Justicia, destacando que en su quehacer diario constituyen un soporte fundamental para el desarrollo de la función pública, muchas veces compatibilizando además sus responsabilidades laborales con importantes roles en el ámbito familiar. En esta instancia, las distintas jefaturas valoraron el aporte y las cualidades de las funcionarias presentes, siendo unánime el reconocimiento de sus pares para su designación como funcionarias destacadas.



Entre las homenajeadas, se vio especialmente emocionada a Sonia Vargas, de Reinserción Social Juvenil, manipuladora de alimentos en el Centro de Cumplimiento Juvenil de Río de los Ciervos desde sus inicios. Tras servir ocho años en el centro Juan Wesley, ella ingresó a trabajar al Sename en 2007, por lo expresó sentirse muy orgullosa y agradecida de haber sido seleccionada por sus compañeros, “porque este año me voy, me retiro. Entonces esto para mí fue como una despedida, este homenaje. Ei trabajo, mi cocina, todo eso es lo que más me ha gustado y duele dejarlo. Pero ya voy a cumplir 70 años”. Aunque siempre vinculada a las labores de la cocina, resaltó mantener un vínculo especial con sus colegas y en particular con las y los jóvenes que atienden, reconociendo una gran alegría, “porque han sido muchos los que yo he encontrado afuera, ya profesionales, todo. Y lo bonito es cuando ellos se acuerdan de uno”.



Por su parte, la médico legista Maricarmen Bravo, quien trabaja más de 20 años en el SML en la región, expresó un profundo arraigo con esta región, a la cual su padre magallánico la instó a venirse a trabajar y a quien honra hoy con su familia y sus tres hijos. Agradeció “de todo corazón” el haber sido homenajeada como parte de una institución que también ama, “porque además es un reconocimiento a nuestro equipo como Servicio Médico Legal. Nosotros trabajamos de manera colectiva siempre. Y agradecer en general a todas las mujeres que tienen ese empuje, ese empeño, ese empoderamiento, responsabilidad y rigurosidad con su trabajo”.

