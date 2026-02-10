Punta Arenas,
10 de febrero de 2026

COMITÉ OPERATIVO REGIONAL DE JUSTICIA (COR) CONOCIÓ TRABAJO DE LA COMISIÓN QUE SUPERVISA AL CENTRO DE CUMPLIMIENTO JUVENIL

​Se trata de la Comisión Interinstitucional de Asesoría en la Supervisión de los Centros de Privación de Libertad, que funciona bajo el marco de la Ley Nº 20.084, y cuya misión es supervisar las condiciones de jóvenes que se encuentran privados de libertad en centros de cumplimiento, asegurando su reinserción y bienestar.

IMG_2531
Con la asistencia de los integrantes del Comité Operativo Regional de Justicia (COR), se llevó a cabo la primera sesión bimensual del año 2026, instancia técnica de carácter resolutivo encargada de coordinar la implementación del Plan Anual de Acción Regional para la Reinserción Juvenil en Chile. Este COR es liderado por la Seremi de Justicia y Derechos Humanos y articulado por el Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes y en el cual participan servicios públicos que ponen a disposición la oferta programática del Estado para la integración social de adolescentes en conflicto con la justicia.
En la actividad, en la que participan las Secretarías Regionales Ministeriales de  Educación, Salud, Trabajo, Deporte, Culturas, las Artes y el Patrimonio, Desarrollo Social y Familia, Seguridad Pública, Vivienda y Urbanismo, además de servicios regionales como el de Protección Especializada, Gendarmería, Sence, Fosis, IND, Sernameg, Injuv, Migraciones, Senda, Servicio de Salud, INDH, entre otras, se entregó un detalle del trabajo realizado por la Comisión Interinstitucional de Asesoría en la Supervisión de los Centros de Privación de Libertad, que funciona bajo el marco de la Ley Nº 20.084, cuya misión es supervisar las condiciones de jóvenes que se encuentran privados de libertad en centros de cumplimiento, asegurando su reinserción y bienestar.  
El informe realizado por esta comisión fue entregado por la profesional de la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Lorena de La Torre, quien socializó los principales resultados, esto tras concluir el trabajo anual 2025, en el cual se revisaron las condiciones del Centro de Cumplimiento Juvenil – dependiente del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes – en lo relativo a las condiciones de vida de adolescentes, al interior del Centro IP IRC.
Al respecto, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat, señaló que "este COR ha sido una instancia relevante para fortalecer el trabajo interinstitucional en materia de reinserción, especialmente considerando que los usuarios son jóvenes, quienes, con adecuados planes de intervención, pueden interrumpir sus trayectorias delictuales. Asimismo, este espacio ha permitido identificar las principales necesidades de quienes se encuentran en privación de libertad y los nudos críticos en la provisión de sus derechos, los que se concentran principalmente en el ámbito educativo, materia que la próxima gestión deberá seguir profundizando y fortaleciendo".
Por su parte, el Director Regional (S) del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, Rodrigo Trujillo, señaló que "resulta fundamental que los integrantes del COR conozcan el trabajo que realiza esta comisión CISC RPA, y se valore esta instancia que vela por que al interior de los centros de cumplimiento para adolescentes existan condiciones de vida compatibles con sus derechos fundamentales que favorezcan su reinserción"
Los integrantes de esta comisión - compuesta por representantes de la Seremi de Justicia y DDHH, Defensoría Penal Pública, Ministerio Público, representante de instituciones de la sociedad civil que trabajen en infancia o juventud, representantes del mundo académico, Poder Judicial, entre otros - verificaron directamente en terreno los estándares de calidad del Centro IP IRC, sujetos al sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. En las 2 visitas realizadas, pudieron observar el trabajo que se lleva a cabo, esfuerzos que buscan garantizar una atención adecuada bajo estándares de derechos humanos, además de revisar el cumplimiento en áreas fundamentales como salud, alimentación, educación, disciplina, infraestructura y el trato recibido por los adolescentes.



