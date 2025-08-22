​PANADERÍA DEL CET EN PUNTA ARENAS: 400 KILOS DIARIOS DE PAN Y UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA QUIENES BUSCAN REINSERTARSE

​Por Alejandra Vera Moya

Reportera en terreno



Cada jornada se producen 400 kilos de pan en la panadería del Centro de Educación y Trabajo (CET) Semiabierto de Gendarmería, en el Penal de Punta Arenas. Y no solo eso: el proyecto se expande hacia la elaboración de nuevas variedades de pan, productos dulces, salados y hasta servicios de banquetería.



Este miércoles tuvimos la oportunidad de ingresar al recinto, pero no para cubrir una historia negativa. Esta vez quisimos destacar una experiencia transformadora: la de internos que, con esfuerzo, compromiso y guía profesional, buscan reinsertarse en la sociedad a través del trabajo.



La panadería del CET ha crecido notablemente este año gracias a la incorporación, en marzo, de un monitor de panadería y la adquisición de una segunda máquina amasadora —financiada con recursos propios del centro por un monto de 4 millones de pesos—, quedando así completamente equipada.



Un recibimiento cálido y un penal distinto



Al llegar al penal, fuimos cordialmente recibidos por la Mayor Ana Pino Rojas, jefa de unidad del CET Semiabierto. La Mayor llegó hace cinco meses a Punta Arenas desde su natal Santiago, junto a su esposo y sus dos hijos —el menor de solo tres años—. Nos comenta con entusiasmo la tranquilidad de la ciudad y cómo esta unidad penal se diferencia de otras que ha conocido en su trayectoria nacional.



Nos acompañaron también el encargado regional del CET, Rolando Salas Ponce; la suboficial mayor Alison Figueroa Torres y el sargento primero David Concha Mella, todos comprometidos con destacar esta importante área de reinserción social y laboral.



Pan con historia, sabor y propósito



Para ingresar a la panadería, nos colocamos gorros y cobertores de calzado. Allí nos recibe el monitor Germán Hernández Guerrero, oriundo de Magallanes y exalumno de Inacap, quien nos explica el proceso de elaboración. Son internos con buena conducta quienes ejecutan con precisión masas homogéneas, de buena textura, aroma y sabor. El pan estrella: la hallulla.



El trabajo comienza muy temprano cada día, y el pan producido se entrega a 12 establecimientos educacionales y 8 jardines infantiles de la comuna. Además, ya se están preparando nuevas variedades y productos como empanadas con carne picada, de las cuales esperan vender 100 unidades.



La mayor Ana Pino Rojas nos cuenta que el aumento de la producción se debe a la nueva amasadora, lo que permite proyectar nuevas metas como la apertura de una línea de banquetería. El gran objetivo es que la comunidad pueda comprar directamente, apoyando este proceso de reinserción. Las solicitudes pueden hacerse escribiendo a [email protected]

.



Reinserción con trabajo y dignidad



La panadería es solo una parte de los servicios que ofrece el CET. El Sargento 1° David Concha Mella nos detalla otros oficios en los que trabajan personas privadas de libertad:



Limpieza de patios, bodegas y vidrios



Corte de pasto y poda



Trabajos eléctricos y estructuras metálicas



Pintura de interiores y exteriores



Mecánica automotriz



Lavado completo de vehículos por solo $8.000



Carpintería (tapizados, arreglos, fabricación de letreros personalizados para viviendas)



Las cotizaciones pueden realizarse directamente al correo [email protected]

.



Esta fuente laboral no solo entrega un sueldo mensual, sino también una herramienta de futuro para quienes buscan rehacer su vida al cumplir su condena.



La Mayor Ana Pino enfatiza que el objetivo de Gendarmería es implementar modelos de reinserción laboral a la vanguardia, brindando herramientas reales para una segunda oportunidad.



Finalmente, un agradecimiento al periodista Alfonso Cifuentes Sandoval, encargado de comunicaciones de Gendarmería, quien facilitó esta visita y permitió que podamos contar una historia donde el trabajo, el compromiso y el pan recién salido del horno se convierten en instrumentos de transformación social.







​

