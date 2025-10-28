Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

28 de octubre de 2025

ENTRE MATES Y SOPAIPILLAS: LA HISTORIA DE MARTA Y ELIANA, MUJERES DE ESFUERZO Y FE

Almorzando con Checho.

sopaipillasjana

​Por Alejandra Vera Moya (La Jana)

Conocimos parte de la vida de Eliana Cárdenas Lincomán y su madre Marta Lincomán Chiguay, de 76 años, quienes hoy viven en el sector Río Seco, en Punta Arenas, aunque son oriundas del sector Agua Fresca, en Quellón, Chiloé.

Nos reciben con la calidez sureña que caracteriza a las familias chilotas: mates humeantes, sonrisas sinceras y el irresistible aroma de unas sopaipillas hechas con harina chilota, mientras compartimos una tarde de conversación y memorias.

Marta nos muestra con orgullo sus canastos tejidos de cunquillo, las medias de lana que vende a cinco mil pesos y los palos de telar donde confecciona mantillas. Cada una de estas habilidades las aprendió de su madre, y forman parte de su identidad y de su vida cotidiana.

Una infancia entre trabajo y aprendizaje

Marta recuerda con serenidad una vida marcada por la escasez y el trabajo duro en la tierra. Nos cuenta sobre su padre, quien perdió la vista repentinamente, y de cómo, siendo aún una niña, decidió quedarse junto a él mientras sus hermanos partían en busca de un mejor futuro.

“Creo que alcancé a llegar a tercero básico —dice—, pero el campo me llamaba. Me dediqué al ganado y a la tierra con mis padres. Cambiaba dos días de trabajo en campos vecinos por un día de arado para sembrar.”

Con ternura rememora el regalo más preciado de su infancia: un caballito que le compró su padre. Con él realizaba largos viajes al pueblo en busca de provisiones, sacos de afrecho y comida para las gallinas.

“A pesar de su ceguera, mi padre me ayudó a aprender las letras. Cuando me oía balbucear, me decía: ‘¿Cómo es la letra que estás pronunciando?’ Así aprendí a juntar palabras. Cualquier pedazo de papel que encontraba, lo guardaba para escribir”, recuerda orgullosa.

En esos años, la Isla Grande de Chiloé estaba aún muy aislada. No existían caminos que unieran los pueblos, y las familias dependían del mar para comunicarse. Fue recién en la década de 1980 cuando el ejército comenzó a abrir rutas, dando forma a lo que hoy conocemos como la red vial de Chiloé.

Eliana, hija de la tierra y el esfuerzo

Su hija Eliana, de 45 años, heredó el temple de su madre. Tiene dos hijos de 33 y 25 años. Llegó a Punta Arenas “de paseo”, pero la tranquilidad del lugar la enamoró. Con el tiempo, decidió quedarse y postuló a la casa propia.

Emprendedora por naturaleza, recorría las costas recolectando conchales para crear miniaturas de palafitos y, en los bosques, rescataba nudos de árboles para tallar ñandúes. Junto a sus hijos recorría las poblaciones vendiendo puerta a puerta sus artesanías, hasta reunir el dinero necesario para postular a su vivienda.

“El trabajo dignifica —dice—. He hecho de todo para sacar adelante a mis hijos. Pero caí en una depresión grande cuando quedé inválida y tuve que depender de ellos. Solo quería morir… hasta que encontré a Dios. Me entregué y volví a caminar. Eso es la fe.”

Hoy, Eliana comparte su vida con su madre. Los días que no están en el hospital, trabaja en su emprendimiento de panadería y repostería casera: hace panes amasados, tortas y empanadas, con el amor y la dedicación que las caracteriza.

Quienes quieran probar sus preparaciones pueden encontrarla en Facebook como Elhy Cárdenas o al teléfono ‪+56 9 9090 2514‬.

Con el paso de los años, Eliana se ha capacitado en distintos cursos y ha postulado a proyectos que le han permitido fortalecer su pyme familiar, levantándola poco a poco desde su hogar.

Un mensaje para otras mujeres

“Le digo a muchas mujeres que hoy están solas con uno o más hijos: no se encierren. Cuesta mucho, pero saldrán adelante. Un día, al igual que yo, mirarán hacia el pasado con alegría por la gran mujer que fueron.”

La historia de Marta y Eliana es una historia de esfuerzo, fe y amor familiar. Un testimonio que nos recuerda que todos tenemos una historia que contar, y que, al compartirla, siempre puede inspirar o ayudar a alguien más.

Nota y reportaje por Alejandra Vera Moya (La Jana)




magalyvargas

MAGALY VARGAS ÁLVAREZ: FUERZA, RESILIENCIA Y AMOR DE MADRE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES REPARA EQUIPO DE TOMOGRAFÍA Y AMPLÍA HORARIO PARA REDUCIR LISTA DE ESPERA

Leer Más

​El Tomógrafo se encuentra operativo para poder realizar toda la gama de exámenes, tanto en pacientes oncológicos, de urgencia, ambulatorios y hospitalizados.

​El Tomógrafo se encuentra operativo para poder realizar toda la gama de exámenes, tanto en pacientes oncológicos, de urgencia, ambulatorios y hospitalizados.

hcmtac
nuestrospodcast
Seminario de Seguridad y Tecnologia en Punta Arenas 5

SEMINARIO DE SEGURIDAD, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN SE REALIZÓ EN PUNTA ARENAS

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
taller Villa Dorotea-07

PROGRAMA FAMILIAS DE ACOGIDA DE PUERTO NATALES VISITÓ POR PRIMERA VEZ LA LOCALIDAD DE VILLA DOROTEA

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
jefeservicioneurologia

EN LA ANTESALA DEL DÍA MUNDIAL DEL ACV, DR. RAMIRO FERNÁNDEZ ADVIERTE SOBRE LA IMPORTANCIA DE RECONOCER LOS SÍNTOMAS Y ACTUAR A TIEMPO

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Cocina Café Bories

EN EL MARCO DE LA SEMANA DE LAS MIPYMES Y LAS COOPERATIVAS, AUTORIDADES REGIONALES VISITAN CAFÉ BORIES, EMPRESA BENEFICIADA CON LA BONIFICACIÓN A LA INVERSIÓN – DFL -15

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909