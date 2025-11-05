Punta Arenas,
5 de noviembre de 2025

“EL PINGÜINO”: EL VENDEDOR QUE SIGUE FIEL A LA PRENSA AUSTRAL

Almorzando con Checho.

suplementeropinguino

​Reportaje y nota: Alejandra Vera Moya

Jorge Bobadilla Vidal, conocido cariñosamente como “El Pingüino”, nació el 4 de febrero de 1977 en Punta Arenas. Hoy, a sus 48 años, continúa dedicándose con la misma pasión y constancia de siempre a la venta del diario La Prensa Austral, un oficio que ha marcado gran parte de su vida.

Aunque la impresión del periódico en papel llegó a su fin, solo conserva la chaqueta hasta el día de hoy, Jorge no ha abandonado su rutina. Desde hace 19 años trabaja en el Hospital Clínico de Magallanes Dr. Lautaro Navarro, donde es una figura reconocida y muy querida por funcionarios, pacientes y visitantes. Su simpatía, amabilidad y dedicación lo han convertido en parte del día a día del recinto.

Hace unos seis años, Jorge vivió un episodio que marcó su vida. Fue atacado por una jauría de 15 perros cuando salía hacia calle Zenteno, muy cerca del sector del río de las Minas, donde vive. El violento incidente le dejó graves heridas en una pierna y en un brazo. En aquel entonces, su historia se dio a conocer a través de una transmisión en vivo por redes sociales, realizada por quien escribe este reportaje, lo que permitió que la comunidad se movilizara en su ayuda.

La Junta de Vecinos organizó una colecta de alimentos, mientras que los trabajadores del hospital recaudaron cerca de dos millones de pesos para apoyarlo durante su recuperación y los meses más duros de la pandemia. Además, la empresa del entonces Diario El Pingüino le regaló una nueva chaqueta, reemplazando la que había quedado destrozada tras el ataque.

Con el paso del tiempo, Jorge logró recuperarse y retomar su rutina. Cada mañana se levanta a las 5:00 a.m. y, acompañado por sus dos fieles perros, se dirige a buscar más de 100 ejemplares de La Prensa Austral. Luego regresa a su casa, deja a sus mascotas y comienza su recorrido habitual, que inicia en el sector de Urgencias del hospital y se extiende por los pasillos del recinto hasta alrededor de las 9:30 a.m.

Después de su jornada matutina, pasa por una panadería en calle Angamos, donde lo esperan con el pan del día, y luego vuelve a su hogar a tomar desayuno. Pero su día no termina ahí: siempre hay algún “pitutito” o changa por hacer para complementar su trabajo.

Cada Navidad, vestido de Viejito Pascuero, realiza sus ventas de diarios con una sonrisa, mientras los usuarios y trabajadores del hospital le entregan regalos como muestra de cariño y aprecio, reconociendo su esfuerzo, puntualidad y alegría.

Jorge estudió en la Escuela N°8, luego D-18, hoy conocida como Escuela España. Antes de dedicarse por completo a la venta de diarios, trabajó 20 años en la esquila y también se desempeñó en Posesión como ayudante de soldador, oficio que estudió en el Colegio Don Bosco.

Con una vida marcada por el esfuerzo, la humildad y la constancia, “El Pingüino” sigue siendo parte del paisaje humano de Punta Arenas. Su historia refleja no solo la perseverancia, sino también la calidez de quienes hacen grande a la comunidad magallánica.



HALLOWEEN SE VIVE CON ESTILO EN PELUQUERÍA ANTONIO Y EN LAS CALLES DE PUNTA ARENAS

"SIEMPRE LISTOS" EN NATALES: VECINOS DE LA COMUNA RECIBEN KITS DE EMERGENCIA ENERGÉTICA

