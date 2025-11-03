MUNICIPALIDAD RECHAZA ACUSACIÓN EN CONTRA DE SECRETARIA GENERAL DE LA CORMUPA

La Municipalidad de Punta Arenas rechazó las acusaciones realizadas por la Confusam y difundidas en algunos medios regionales que vinculan a la secretaria general de la Corporación Municipal (Cormupa), Elena Blackwood, con un presunto ingreso al casino del Hotel Dreams, asegurando que el registro corresponde a una actividad benéfica realizada en julio de este año, mientras la funcionaria se encontraba de vacaciones y no con licencia médica.

De acuerdo con los antecedentes entregados, el video fue grabado durante un bingo solidario organizado por la Agrupación Manos de Hermanos, desarrollado en el segundo piso del Hotel Dreams, espacio completamente independiente de la sala de juegos.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, aclaró que "esto corresponde a una grabación de julio de este año, cuando se realizó un bingo solidario para la Agrupación Manos de Hermanos en el Hotel Dreams, pero no en la sala de juegos del casino. Lo más agraviante e irresponsable es insinuar que la secretaria general estaba jugando en el casino o que lo hizo estando con licencia médica, lo que es absolutamente falso".

El jefe comunal detalló que "la funcionaria se encontraba haciendo uso de sus vacaciones, luego de haber concluido una licencia médica conocida por toda la corporación, y asistió a esta actividad social como parte de su reincorporación gradual a sus funciones. Por tanto, no existe falta administrativa ni ética alguna".

Radonich también expresó su preocupación por el momento en que se difunde el registro: "Llama la atención que este video, conocido desde julio, se publique recién ahora. Creemos que esto ocurre en el contexto de las investigaciones que lleva adelante la Contraloría sobre el uso de licencias médicas, donde la propia secretaria general ha impulsado un proceso de revisión interna. Hubo incluso amenazas directas e indirectas de algunos dirigentes gremiales de que, si no se cambiaba el criterio respecto de ciertas sanciones, el video sería difundido, y eso es lo que finalmente pasó".

Finalmente, el alcalde destacó la trayectoria y compromiso de la funcionaria. "Elena Blackwood es una profesional de reconocida capacidad y dedicación, que durante todo este tiempo ha cumplido su labor con responsabilidad y transparencia. No corresponde enlodar su nombre ni su trabajo por un hecho que está completamente aclarado", concluyó el edil.

La Municipalidad de Punta Arenas reiteró su respaldo institucional a la secretaria general, subrayando que la información difundida no refleja la realidad de los hechos y que se ha entregado a la Contraloría todos los antecedentes necesarios para ratificarlo.

​

