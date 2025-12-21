MINISTERIO DE CULTURA COMIENZA ENTREGA DE RESULTADOS DE PRIMERAS LÍNEAS DE FONDOS 2026

Una de las principales novedades de esta versión es la creación de una plataforma digital para la firma de convenios, lo que permitirá automatizar y agilizar los procesos de elaboración, tramitación y transferencia de recursos a los proyectos seleccionados.

Más de $11.300 millones se adjudicaron 657 proyectos culturales y artísticos seleccionados en la primera entrega de los Fondos Cultura 2026 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Esta primera tanda de resultados contempla 15 líneas del Fondo Audiovisual, Fondo del Libro y la Lectura, Fondart Nacional, Fondo de la Música y Fondo de las Artes Escénicas.

Este viernes 19 de diciembre se anuncian los proyectos seleccionados de cinco líneas del Fondo Audiovisual y dos del Fondo del Libro y la Lectura:

- Fondo Audiovisual: Difusión, exhibición e implementación audiovisual, Distribución de cine, Formación grupal, Investigación, y Becas Chile Crea.

- Fondo del Libro y la Lectura: Fomento a la industria (modalidad Apoyo a festivales y ferias del libro) y Becas Chile Crea.

El lunes 22 de diciembre se presentan los resultados de dos líneas del Fondart Nacional y cuatro del Fondo de la Música:

- Fondart Nacional: Organización de muestras, ferias y encuentros y Becas Chile Crea.

- Fondo de la Música: Actividades formativas, Investigación y registro de la música nacional, Música en vivo y ferias, y Becas Chile Crea.

El martes 23 de diciembre se anuncian los proyectos seleccionados de dos líneas del Fondo de las Artes Escénicas: Festivales y Encuentros y Becas Chile Crea.

Los Fondos Cultura tienen como ejes centrales el fortalecimiento y descentralización de la creación artística, el fomento del trabajo y el empleo cultural, y la disminución de las brechas de género en los proyectos seleccionados.

En cuanto al primer eje, las 15 líneas en conjunto entregarán $7.671 millones a 439 proyectos de regiones distintas a la Metropolitana, lo que representa el 67,7% de los recursos y el 66,8% de las iniciativas seleccionadas. Todas las regiones del país cuentan con proyectos adjudicados.

En el ámbito del fomento del empleo cultural, los 657 proyectos seleccionados consideran la participación de más de 2.200 trabajadores y trabajadoras de la cultura, quienes en términos de contratos y asignaciones recibirán $3.650 millones.

En relación a la disminución de las brechas de género, los resultados muestran que los equipos de trabajo de las iniciativas seleccionadas están compuestos mayormente por mujeres, con un 55,6%.

Las líneas anunciadas en este primer grupo de resultados corresponden a iniciativas que se desarrollan a principio de año, como ferias, festivales, encuentros y muestras, al igual que proyectos de formación e investigación.

Una de las principales novedades de esta versión de Fondos Cultura es la creación de una plataforma digital para la firma de convenios, como parte de la Transformación Digital del Estado. La incorporación de esta nueva plataforma permitirá automatizar el proceso, lo que se traducirá en la disminución de los tiempos de elaboración y tramitación de los convenios y la agilización de las respectivas resoluciones aprobatorias y las transferencias de recursos a los proyectos seleccionados. Los responsables de los proyectos podrán revisar a través de esta plataforma todos los avances de estos procesos.

La firma de convenios será únicamente a través de esta nueva plataforma. Para utilizarla las personas naturales de proyectos seleccionados deberán contar con su Clave Única, mientras que en el caso de las personas jurídicas, será el representante legal quien deberá tener esta herramienta digital. La notificación de los seleccionados incluirá toda la información necesaria para iniciar de una buena forma este proceso (más información en: https://www.fondosdecultura.cl/ayuda/procedimientos-posteriores-a-la-postulacion-reclamaciones-otros/#convenio).

Los resultados de las 29 líneas restantes se entregarán la segunda quincena de enero de 2026.

Más información y listado de seleccionados en https://www.fondosdecultura.cl/resultados/

​

