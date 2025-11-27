IMPULSADO POR EL MINISTERIO DE ENERGÍA: ESTUDIO BUSCARÁ FORTALECER MODELO FORMATIVO-LABORAL PARA LA INDUSTRIA DEL HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES

Nuevos perfiles laborales para la industria del hidrógeno verde provenientes de la educación técnico profesional estatal de Magallanes es el objetivo de la consultoría impulsada por el Ministerio de Energía y ejecutada por la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC).

Las claves del estudio denominado "Consultoría para el Diagnóstico, Diseño y Desarrollo de Modelo Formativo y de Articulación de Trayectoria Formativo – Laboral para la Industria del Hidrógeno Renovable en el Centro de Formación Técnica Estatal de Magallanes", fueron presentados ayer a autoridades locales, regionales, académicas, servicios públicos y representantes del sector energético en dependencias de la Caja de Compensación Los Andes.

En la oportunidad, el Seremi de Energía Sergio Cuitiño valoró la iniciativa que busca conocer en detalle a la institución académica, sus sedes e instalaciones en Punta Arenas y Porvenir, para potenciarlas en distintos aspectos, como lo es la generación de nexos con stakeholders clave del CFT y de su entorno productivo local, "lo cual permitirá ampliar y actualizar la oferta académica de la institución con foco en el sector energético en general y la industria del hidrógeno verde y sus derivados en particular", dijo.

El titular regional de Energía de Magallanes, añadió que la iniciativa forma parte de los compromisos del Plan de Acción de Hidrógeno Verde del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, entre los cuales destacan las medidas tendientes a capacitar y fortalecer el capital humano.

MODELO FORMATIVO





En el lanzamiento del estudio, el académico de la UCSC y encargado del proyecto, Dr. Eduardo Espinoza, explicó a los participantes el contexto, finalidad, relevancia y alcances de la consultoría para "el desarrollo del Modelo Formativo y de Articulación de Trayectoria Formativo–Laboral vinculado a la industria del Hidrógeno Renovable y su impacto en ella".

Espinoza complementó que "en otras palabras, lo que vamos a hacer será entregar el diseño curricular de cuatro carreras de técnico de nivel superior: una orientada a electricista con su respectiva certificación SEC, también plantear una renovación curricular a la carrera acuícola, tomando en cuenta los perfiles de ChileValora de operador y mantenedor de plantas de hidrógeno y, proponer dos carreras nuevas (aún en fase de exploratoria) en función de los derivados del hidrógeno".

En este sentido tanto el Seremi Cuitiño como el director del proyecto coincidieron en cuán relevante es llevar adelante esta iniciativa conversando con diversos actores del sector energético tales como la academia, el sector privado y el sector público, lo cual vendrá a incrementar la oferta de perfiles laborales que la industria del hidrógeno verde demandará.

Por su parte, la rectora del CFT Magallanes, Valeria Gallardo abordó los beneficios que significará para su institución la consultoría.

Esta oportunidad que el Ministerio de Energía nos otorga para formar parte de este estudio nos ayudará a desarrollar importantes renovaciones curriculares al entorno de nuestras carreras del área de la energía junto con logística que igualmente podría actualizarse (..). Esto sin duda despertará mayor interés de la comunidad propensa a cursar estudios técnicos que sean más transversales y versátiles para acceder al campo laboral tanto a nivel regional como nacional", sostuvo.

Finalmente, la responsable de proyectos en Chile de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Carmen Alonso, manifestó que "cada una de las iniciativas que apoyamos en el país junto a la GIZ a través del Team Europe (de la Unión Europea) insuman al Plan de Acción del Gobierno y esperamos que esto complemente de buena manera no sólo el plan, sino, en definitiva, a la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde de Chile para la consecución de sus objetivos".

Instituciones participantes





La consultoría es impulsada por el Ministerio de Energía junto a Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE), la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), su equivalente español, AECID y su par alemana, GIZ; y colaboran: Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Educación, CFT Magallanes, SEC, GORE de Magallanes, Universidad de Magallanes, la Cámara Chilena de la Construcción y empresas asociadas a la producción de hidrógeno renovable y sus derivados.

