Punta Arenas,
8 de enero de 2026

DIPUTADO ELECTO ALEJANDRO RIQUELME CUESTIONA GASTO PARA CONTROL BIOMÉTRICO: “LAS AEROLINEAS ESTAN OBLIGADAS A ENTREGARTE LA IDENTIFICACIONES GRATIS”

Buenos días región.

ariquelmeducci

En el programa Buenos días región de Polar Comunicaciones, el diputado electo por Magallanes, Alejandro Riquelme Ducci, conversó sobre distintos temas de contingencia internacional y nacional, con énfasis en los eventuales efectos para Chile y la región.

En ese contexto, el parlamentario se refirió a la situación en Venezuela, señalando que “la captura del narco dictador Nicolás Maduro yo espero que para el pueblo venezolano todos los que se vieron obligados a llegar a magallanes a llegar a Chile huyendo de esta dictadura socialista que la comenzó el dictador Chávez puedan regresar a su país, cerca de 8 millones de venezolanos que tuvieron que huir de su país para buscar mejores horizontes”. Riquelme añadió que, a su juicio, se trata también de un asunto económico, afirmando que “este es un tema económico habían varias empresas de EEUU que fueron expropiadas por maduro” y que “no puedes esperar que si expropias empresas norteamericanas estados unidos se quede sentado sin intervenir”.

Durante la conversación radial, el diputado electo también abordó el debate en torno a un plan piloto de control biométrico para Magallanes, manifestando su postura crítica frente a la discusión pública del tema. En ese marco, sostuvo: “el narcisismo del diputado Bianchi por favor -yo fui la primera mayoría, yo presente el proyecto- la gente no quiere escuchar a estas personas yo yo, quiere soluciones y el señala que el consejo regional iban a aprobar esta ley, los consejeros regionales no aprueban leyes eso lo hacen los diputados y senadores”.

Finalmente, Riquelme Ducci expresó que está a favor de fortalecer los controles, pero cuestionó el uso de recursos públicos en determinadas iniciativas, señalando que “la gente quiere soluciones no quiere gente narcisista hablando en las radios, yo estoy a favor de mayores controles pero cuando tu quieres gastarte 5 mil millones de pesos en un sistema biométrico cuando hoy en día las aerolíneas están obligadas a entregarte la identificación de todas esas personas gratis creo que esta claro..”.



MAGALLANES REFUERZA SEGURIDAD DE BRIGADISTAS EN TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES

MINVU AVANZA EN EL TRASPASO DE TERRENOS DEL PUDETO PARA HABILITAR UN SEGUNDO PLAN URBANO HABITACIONAL EN PUNTA ARENAS

​Una resolución del Ministerio de Bienes Nacionales autorizó el traspaso administrativo de los terrenos al SERVIU Magallanes, permitiendo avanzar en la planificación de un nuevo polo habitacional con capacidad preliminar para alrededor de 500 viviendas.

​Una resolución del Ministerio de Bienes Nacionales autorizó el traspaso administrativo de los terrenos al SERVIU Magallanes, permitiendo avanzar en la planificación de un nuevo polo habitacional con capacidad preliminar para alrededor de 500 viviendas.

CORTE DE PUNTA ARENAS CONFIRMA LA PRISIÓN PREVENTIVA DE IMPUTADO POR CONDUCCIÓN BAJO LA INFLUENCIA DEL ALCOHOL CAUSANDO MUERTE

servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

DIPUTADO ELECTO ALEJANDRO RIQUELME CUESTIONA GASTO PARA CONTROL BIOMÉTRICO: “LAS AEROLINEAS ESTAN OBLIGADAS A ENTREGARTE LA IDENTIFICACIONES GRATIS”

austrochile

AUSTRO CHILE INICIA PERÍODO 2025–2027 CON NUEVA DIRECTIVA Y REUNIONES CLAVE CON LATAM

casaazularte

CIERRE DE CASA AZUL DEL ARTE: TRABAJADORES ACUSAN FALTA DE DIÁLOGO Y CONTRADICCIONES DEL MUNICIPIO