Punta Arenas,
18 de febrero de 2026

ENAP MAGALLANES DESTACA EXPERIENCIA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE GEOLOGÍA Y EXPLORACIÓN

​Buenos Días Región

practicante enap

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Álvaro Pérez, geólogo del Departamento de Estudios de Exploración de Enap Magallanes, junto a Areali Lozano, estudiante de Geología y practicante del área, abordaron la experiencia de formación profesional al interior de la empresa energética en la región de Magallanes. La entrevista fue conducida por Sergio Aguilante y se centró en el rol que cumple Enap en la formación de capital humano.

Actualmente, 21 personas realizan su práctica profesional en Enap Magallanes, principalmente en áreas operativas como Geología, Laboratorios y Mantenimiento, aunque también hay cupos en áreas administrativas. En Buenos Días Región se destacó que el proceso de selección contempla postulación formal, entrevistas e inducción, además de instancias como talleres en establecimientos educacionales de Punta Arenas.

Álvaro Pérez explicó que la Gerencia de Exploraciones y Reservorios tiene como misión desarrollar estudios para generar nuevas ubicaciones de pozos de exploración y desarrollo, minimizando riesgos en futuras prospecciones. Detalló que el trabajo del geólogo incluye análisis sísmico 3D, estudio de muestras de roca, modelamiento del subsuelo y evaluación de yacimientos, labores clave para la industria energética en Magallanes.

Por su parte, Areali Lozano, estudiante de la Universidad Andrés Bello, relató su experiencia tras llegar desde el norte del país a realizar su práctica en Punta Arenas. Señaló que ha podido conocer procesos de perforación, la litoteca y registros eléctricos de pozos, valorando especialmente las visitas a terreno y la disposición de los equipos para compartir conocimientos. En Buenos Días Región ambos coincidieron en que la práctica en Enap no solo fortalece competencias técnicas, sino que también proyecta oportunidades en energía, innovación y sostenibilidad para la región de Magallanes.





ganadores banco de chile desafio emprendedor

EMPRENDIMIENTO DE MAGALLANES ES RECONOCIDO EN EL 10º CONCURSO NACIONAL DESAFÍO EMPRENDEDOR DE BANCO DE CHILE

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INICIA ACTUALIZACIÓN DEL PLADECO 2026-2030 Y HABILITA ENCUESTA CIUDADANA ONLINE

​La encuesta, dirigida a mayores de 18 años, busca recoger la visión y prioridades de la comunidad. Estará disponible hasta el 6 de marzo.

​La encuesta, dirigida a mayores de 18 años, busca recoger la visión y prioridades de la comunidad. Estará disponible hasta el 6 de marzo.

inach incendios forestales

HUMO DE INCENDIOS FORESTALES LLEGA A LA ANTÁRTICA: INVESTIGACIÓN DESDE MAGALLANES ADVIERTE EFECTOS EN EL DESHIELO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Sandra Amar

CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR DE MAGALLANES IMPULSA PROYECCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE SU MODELO DE REHABILITACIÓN

EOLO PRODUCCIONES LANZA "4444.ISO", NUEVA OBRA EXPERIMENTAL DEL ARTISTA MEDIAL 4N4TM4NTRA4M

amigo familia

