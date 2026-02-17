Punta Arenas,
17 de febrero de 2026

PRESIDENTA DE UNIÓN COMUNAL REALIZA BALANCE Y REVISA DESAFÍOS PARA 2026

Buenos Días Región

Raquel Alvarez

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Raquel Álvarez, presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Hernando de Magallanes, realizó un balance de la gestión y proyectó el trabajo para 2026, destacando la continuidad de actividades comunitarias en los barrios. 

En materia de financiamiento, expresó preocupación por la incertidumbre en torno a los aportes que se hacen desde el gobierno, principalmente el 8%, señalando que su eventual ausencia afectaría a las organizaciones sociales. Por otra parte, valoró las subvenciones municipales como un respaldo para el funcionamiento de las juntas de vecinos. 

Finalmente, abordó temas como transporte público, cámaras de televigilancia y seguridad y reforzó el llamado a la tenencia responsable de mascotas y al cuidado de los espacios públicos.


Arturo Díaz Valderrama Consejero regional

CONSEJERO ARTURO DÍAZ EXPLICA DIFERENCIAS EN VIÁTICOS DEL CORE Y LLAMA A DEBATIR CON RESPONSABILIDAD POLÍTICA

EXPORTACIONES DE MAGALLANES CRECEN 24,6% EN DICIEMBRE Y CIERRAN 2025 CON ALZA ACUMULADA DE 30,2%

​Las ventas regionales al exterior alcanzaron los US$123,2 millones en el último mes del año, impulsadas principalmente por el sector Industria y con China como principal destino.

​Las ventas regionales al exterior alcanzaron los US$123,2 millones en el último mes del año, impulsadas principalmente por el sector Industria y con China como principal destino.

MENOR DE 17 AÑOS ES DETENIDO POR ROBO DESDE VEHÍCULO EN PUNTA ARENAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Raquel Alvarez

PRESIDENTA DE UNIÓN COMUNAL REALIZA BALANCE Y REVISA DESAFÍOS PARA 2026

Gabriel Zegers Muller Ingeniero Agrnomo y Director de INDAP Magallanes

INDAP MAGALLANES IMPULSA HISTÓRICA INVERSIÓN PARA FORTALECER AGRICULTURA REGIONAL

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

SE PROMULGÓ LA LEY QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE APOYOS Y CUIDADOS, CHILE CUIDA