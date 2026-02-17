17 de febrero de 2026
PRESIDENTA DE UNIÓN COMUNAL REALIZA BALANCE Y REVISA DESAFÍOS PARA 2026
Buenos Días Región
En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Raquel Álvarez, presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Hernando de Magallanes, realizó un balance de la gestión y proyectó el trabajo para 2026, destacando la continuidad de actividades comunitarias en los barrios.
En materia de financiamiento, expresó preocupación por la incertidumbre en torno a los aportes que se hacen desde el gobierno, principalmente el 8%, señalando que su eventual ausencia afectaría a las organizaciones sociales. Por otra parte, valoró las subvenciones municipales como un respaldo para el funcionamiento de las juntas de vecinos.
Finalmente, abordó temas como transporte público, cámaras de televigilancia y seguridad y reforzó el llamado a la tenencia responsable de mascotas y al cuidado de los espacios públicos.
Las ventas regionales al exterior alcanzaron los US$123,2 millones en el último mes del año, impulsadas principalmente por el sector Industria y con China como principal destino.
Las ventas regionales al exterior alcanzaron los US$123,2 millones en el último mes del año, impulsadas principalmente por el sector Industria y con China como principal destino.