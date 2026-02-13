PREVIO AL DÍA INTERNACIONAL DEL CÁNCER INFANTIL: ESPECIALISTA DESTACA QUE DETECCIÓN PRECOZ ES CLAVE

En Chile, los tres cánceres infantiles más frecuentes son la leucemia, los tumores del sistema nervioso central y los linfomas. Estas patologías generan un profundo impacto emocional, familiar y social, y representan anualmente alrededor de 500 nuevos diagnósticos, según datos del Registro Nacional de Cáncer Infantil (RENCI) 2023.

En la Región de Magallanes, cada año se detectan entre 5 y 10 casos nuevos. Así lo informa la Dra. Paula Loyola, jefa de la Unidad de Oncología Infantil del Hospital Clínico de Magallanes (HCM), quien señala que actualmente existen 7 casos activos en el Programa Infantil Nacional de Drogas Antineoplásicas (PINDA Parcial) del establecimiento.

La Dra. Loyola, destaca que este programa tiene como principal objetivo brindar a los niños, niñas y adolescentes, junto a sus familias, acceso oportuno a tratamiento y seguimiento oncológico, asegurando la continuidad de la atención y el bienestar integral del grupo familiar. En este contexto, un equipo multidisciplinario de salud, trabaja permanentemente en el fortalecimiento de los vínculos y redes de apoyo cercanas al lugar de origen de los pacientes, considerando que la mayoría de los casos sospechosos de Magallanes, deben ser derivados al Hospital Base de Valdivia o al Hospital de Puerto Montt para la confirmación diagnóstica y tratamiento inicial pertinente.

Asimismo, la especialista subraya la relevancia de la conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil, instaurado por la Organización Mundial de la Salud y celebrado cada 15 de febrero. Esta fecha busca visibilizar la enfermedad y promover la detección precoz, favoreciendo un diagnóstico y tratamiento oportunos que contribuyan a mejorar el pronóstico y la sobrevida.

“La evidencia actual indica que el cáncer en niños, niñas y adolescentes, a diferencia del cáncer en adultos, no es prevenible ni cuenta con estrategias efectivas de tamizaje. Por ello, la detección temprana de signos y síntomas de alerta constituye una acción fundamental para mejorar la sobrevida y disminuir la mortalidad”, enfatiza la Dra. Loyola.

Cabe señalar que el cáncer infantil se encuentra incluido en las Garantías Explícitas en Salud (GES), lo que implica un conjunto de beneficios garantizados por ley para las personas afiliadas a FONASA e ISAPRES. Actualmente, cerca del 80% de los menores con diagnóstico oncológico en el país recibe atención en el sistema público de salud.

Signos y síntomas de alerta:

Desde el ámbito clínico, es fundamental estar atentos a las siguientes señales, que requieren consulta médica oportuna:​

Palidez, aparición de moretones o sangrado sin causa aparente, dolor generalizado de huesos.



Bultos o hinchazón, especialmente si son indoloros y no se acompañan de fiebre u otros signos de infección.



Fiebre persistente por varios días sin causa identificable.



Pérdida de apetito.



Pérdida de peso inexplicable, fiebre prolongada, tos persistente, dificultad para respirar o sudoración nocturna.



Cambios oculares, como pupila blanca, aparición de estrabismo, disminución de la visión, moretones o hinchazón alrededor de los ojos.



Aumento de volumen abdominal.



Dolor de cabeza persistente o intenso, especialmente si se acompaña de vómitos matinales que empeoran con el paso de los días.



Dolor en extremidades o huesos, con o sin hinchazón.



Anemia u otras alteraciones hematológicas detectadas en exámenes.



“El llamado a la comunidad es a mantenerse informada y atenta a estos signos, consultando oportunamente ante cualquier sospecha. La detección precoz y el acceso oportuno al tratamiento son fundamentales para mejorar la calidad de vida y las posibilidades de recuperación de nuestros niños, niñas y adolescentes”, puntualizó la jefa de oncología infantil Dra. Loyola.

