Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

13 de febrero de 2026

PREVIO AL DÍA INTERNACIONAL DEL CÁNCER INFANTIL: ESPECIALISTA DESTACA QUE DETECCIÓN PRECOZ ES CLAVE

​La evidencia actual indica que el cáncer en niños, niñas y adolescentes, a diferencia del cáncer en adultos, no es prevenible ni cuenta con estrategias efectivas de tamizaje. Por ello, la detección temprana de signos y síntomas de alerta constituye una acción fundamental para mejorar la sobrevida y disminuir la mortalidad.

cancer infantil

En Chile, los tres cánceres infantiles más frecuentes son la leucemia, los tumores del sistema nervioso central y los linfomas. Estas patologías generan un profundo impacto emocional, familiar y social, y representan anualmente alrededor de 500 nuevos diagnósticos, según datos del Registro Nacional de Cáncer Infantil (RENCI) 2023.

En la Región de Magallanes, cada año se detectan entre 5 y 10 casos nuevos. Así lo informa la Dra. Paula Loyola, jefa de la Unidad de Oncología Infantil del Hospital Clínico de Magallanes (HCM), quien señala que actualmente existen 7 casos activos en el Programa Infantil Nacional de Drogas Antineoplásicas (PINDA Parcial) del establecimiento.

La Dra. Loyola, destaca que este programa tiene como principal objetivo brindar a los niños, niñas y adolescentes, junto a sus familias, acceso oportuno a tratamiento y seguimiento oncológico, asegurando la continuidad de la atención y el bienestar integral del grupo familiar. En este contexto, un equipo multidisciplinario de salud, trabaja permanentemente en el fortalecimiento de los vínculos y redes de apoyo cercanas al lugar de origen de los pacientes, considerando que la mayoría de los casos sospechosos de Magallanes, deben ser derivados al Hospital Base de Valdivia o al Hospital de Puerto Montt para la confirmación diagnóstica y tratamiento inicial pertinente.

Asimismo, la especialista subraya la relevancia de la conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil, instaurado por la Organización Mundial de la Salud y celebrado cada 15 de febrero. Esta fecha busca visibilizar la enfermedad y promover la detección precoz, favoreciendo un diagnóstico y tratamiento oportunos que contribuyan a mejorar el pronóstico y la sobrevida.

“La evidencia actual indica que el cáncer en niños, niñas y adolescentes, a diferencia del cáncer en adultos, no es prevenible ni cuenta con estrategias efectivas de tamizaje. Por ello, la detección temprana de signos y síntomas de alerta constituye una acción fundamental para mejorar la sobrevida y disminuir la mortalidad”, enfatiza la Dra. Loyola.

Cabe señalar que el cáncer infantil se encuentra incluido en las Garantías Explícitas en Salud (GES), lo que implica un conjunto de beneficios garantizados por ley para las personas afiliadas a FONASA e ISAPRES. Actualmente, cerca del 80% de los menores con diagnóstico oncológico en el país recibe atención en el sistema público de salud.

Signos y síntomas de alerta:

Desde el ámbito clínico, es fundamental estar atentos a las siguientes señales, que requieren consulta médica oportuna:​

  • Palidez, aparición de moretones o sangrado sin causa aparente, dolor generalizado de huesos.
  • Bultos o hinchazón, especialmente si son indoloros y no se acompañan de fiebre u otros signos de infección.
  • Fiebre persistente por varios días sin causa identificable.
  • Pérdida de apetito.
  • Pérdida de peso inexplicable, fiebre prolongada, tos persistente, dificultad para respirar o sudoración nocturna.
  • Cambios oculares, como pupila blanca, aparición de estrabismo, disminución de la visión, moretones o hinchazón alrededor de los ojos.
  • Aumento de volumen abdominal.
  • Dolor de cabeza persistente o intenso, especialmente si se acompaña de vómitos matinales que empeoran con el paso de los días.
  • Dolor en extremidades o huesos, con o sin hinchazón.
  • Anemia u otras alteraciones hematológicas detectadas en exámenes.

“El llamado a la comunidad es a mantenerse informada y atenta a estos signos, consultando oportunamente ante cualquier sospecha. La detección precoz y el acceso oportuno al tratamiento son fundamentales para mejorar la calidad de vida y las posibilidades de recuperación de nuestros niños, niñas y adolescentes”, puntualizó la jefa de oncología infantil Dra. Loyola.

https://www.instagram.com/reel/DUqFRqwk6Hq/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==


3O9A7697

DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER: EL TRABAJO DEL POLO ONCOLÓGICO MÁS AUSTRAL QUE ACOMPAÑA, TRATA Y CUIDA EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

AUTORIDAD MARÍTIMA REALIZÓ INCAUTACIÓN DE DROGAS A BORDO DE FERRY "KAWESKAR" CON DESTINO A PUERTO WILLIAMS

Leer Más

​El operativo de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas contó con patrulla de Policía Marítima incluyendo al binomio canino.

​El operativo de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas contó con patrulla de Policía Marítima incluyendo al binomio canino.

Incautación de drogas terminal 3 Puertes - Autoridad Maritima 3 (1)
nuestrospodcast
Investigadoras Polarin 1

PROYECTO BIPOLAR: INVESTIGADORAS INTERNACIONALES INICIAN EXPEDICIÓN EN LA ANTÁRTICA PARA ESTUDIAR EL FUTURO DE LA FLORA POLAR

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
cancer infantil

PREVIO AL DÍA INTERNACIONAL DEL CÁNCER INFANTIL: ESPECIALISTA DESTACA QUE DETECCIÓN PRECOZ ES CLAVE

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
WhatsApp Image 2026-02-12 at 4

MAGALLANES LOGRA 13 PODIOS EN LA COPA TRILOGÍA DEL AGUA 2026

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
crucero puq

EPAUSTRAL RECIBE Y RECONOCE AL CRUCERO VISTA EN SU PRIMERA RECALADA EN EL MUELLE ARTURO PRAT