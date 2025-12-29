Punta Arenas,
29 de diciembre de 2025

CAROLINA GOIC SE REUNIÓ CON EL EQUIPO DE KAST PARA ABORDAR POLÍTICAS SOBRE EL CÁNCER

​La exsenadora valoró la apertura del equipo del Presidente electo para trabajar con la sociedad civil en la reducción de listas de espera y mejora en la gestión oncológica.

goickast

La exsenadora Carolina Goic, otrora presidenta de la Democracia Cristiana (DC), se reunió este lunes -en la denominada "Moneda chica"- con el equipo del Presidente electo, José Antonio Kast, para abordar la continuidad y el fortalecimiento de políticas públicas destinadas al tratamiento del cáncer.

"Valoramos mucho este espacio donde hemos sido convocados distintos representantes de organizaciones de la sociedad civil en cáncer", indicó la también excandidata presidencial en las elecciones de 2017, quien superó con éxito un tratamiento contra un cáncer linfático en 2013.

"Creemos que este es un paso importante porque, a pocas semanas de las elecciones, el poder reunirse para ratificar el cómo va a ser abordado el cáncer por parte de la nueva administración, que el cáncer va a ser una prioridad, que va a significar facilitar medidas que permitan abordar no solo la lista de espera, sino también muchos mecanismos de gestión que permitan ir a la par de la urgencia que tienen las personas en cáncer", puntualizó.

En ese sentido, Goic enfatizó que "lo más relevante es que aquellos compromisos que se pongan sobre la mesa se cumplan. Hay una buena acogida, lo reconocemos y lo agradecemos".

Finalmente, la exparlamentaria aseguró que existe un compromiso de seguir trabajando desde las organizaciones de la sociedad civil con el equipo de Kast en temas relacionados con salud.

Fuente: cooperativa.cl 

ariquelmeducco

CONTROL BIOMÉTRICO EN MAGALLANES: DIPUTADO ELECTO ALEJANDRO RIQUELME ADVIERTE SOBRE COSTOS, FACTIBILIDAD Y EXPERIENCIAS FALLIDAS

cmladinic

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: “LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA”

Imprimir
MINVU ENTREGA 120 VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS Y SUPERA LAS 4 MIL SOLUCIONES HABITACIONALES EN MAGALLANES

Leer Más

​El hito permitió consolidar a la región como líder a nivel país en el cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional, con un avance que duplica la meta fijada para el periodo presidencial.

​El hito permitió consolidar a la región como líder a nivel país en el cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional, con un avance que duplica la meta fijada para el periodo presidencial.

ANUNCIO DE LATAM PARA PUNTA ARENAS

LATAM ANUNCIA AUMENTO DE VUELOS SEMANALES A PUNTA ARENAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

goickast

CAROLINA GOIC SE REUNIÓ CON EL EQUIPO DE KAST PARA ABORDAR POLÍTICAS SOBRE EL CÁNCER

seremimopmagallanes

SEREMI DEL MOP DESTACA AVANCES EN INFRAESTRUCTURA, PATRIMONIO Y PARQUES URBANOS EN MAGALLANES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

OBRA TARAPAQUEÑA “COSMOANDINA” EN PUNTA ARENAS