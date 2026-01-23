Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

23 de enero de 2026

DIPUTADO Y PRESIDENTE DEL PNL JOHANNES KAISER SOBRE COMPOSICIÓN DEL GABINETE DE KAST: “NO HAY UN EJE POLÍTICO CLARO"

Buenos días región.

jkaiser

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el diputado y presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, conversó con la ciudadanía sobre la posición de su colectividad frente al gobierno del presidente José Antonio Kast, así como también sobre la conformación del nuevo gabinete.

En la instancia, Kaiser fue enfático en señalar que el Partido Nacional Libertario no forma parte del gobierno a través de ministerios o subsecretarías, aclarando el compromiso asumido durante el proceso electoral. “nosotros apoyamos incondicionalmente a JAK en segunda vuelta, lo apoyamos para que ganara la elección, el compromiso fue no hablar de ministerios o de participación en el gobierno hasta después de la segunda vuelta, y hemos conversado con la nueva administración sobre una eventual participación pero no hemos llegado a acuerdos”, afirmó.

Respecto a la estructura política del actual gabinete presidencial, el parlamentario expresó una visión crítica sobre la falta de un eje definido, apuntando al protagonismo de figuras independientes dentro del Ejecutivo. “no hay un eje político claro, el eje político en este momento son los independientes, eso significaría que no hay eje político porque los independientes por definición no son un eje político”, sostuvo.

En esa línea, Kaiser agregó que el liderazgo político del gobierno se concentra principalmente en la figura del Presidente, más que en un partido en particular. “el eje político esta en torno al presidente y no es el gobierno mas de republicanos incluso si se trata de presencia habría mas gente de chile vamos que gente cercana al partido del presidente”, concluyó.

Las declaraciones se dan en medio del inicio de la nueva administración, marcada por definiciones políticas aún en desarrollo y conversaciones abiertas respecto a eventuales apoyos legislativos y gobernabilidad futura.




diputadobianchi

DIPUTADO BIANCHI ABORDA PROTECCIÓN LABORAL TRAS VOTACIÓN DEL REAJUSTE, AVANCES SEGURIDAD AÉREA Y PAGOS PREVISIONALES EN EL SLEP MAGALLANES

diputadobianchi

DIPUTADO CARLOS BIANCHI ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL Y DEFIENDE POSTERGACIÓN DEL NUEVO SISTEMA TARIFARIO EN TORRES DEL PAINE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO REFUERZA CAMPAÑA SOLIDARIA CON BALANCE POSITIVO EN PUNTOS DE ACOPIO

Leer Más

​La iniciativa continúa activa en la ciudad y mantiene abiertos espacios de recepción para apoyar a Trehuaco.

​La iniciativa continúa activa en la ciudad y mantiene abiertos espacios de recepción para apoyar a Trehuaco.

PUNTOS DE ACOPIO (5)
nuestrospodcast
sernapescanovaaustral

CORTE SUPREMA CONDENA A EMPRESA SALMONERA POR VERTER RESIDUOS ORGÁNICOS EN MAGALLANES

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
jkaiser

DIPUTADO Y PRESIDENTE DEL PNL JOHANNES KAISER SOBRE COMPOSICIÓN DEL GABINETE DE KAST: “NO HAY UN EJE POLÍTICO CLARO"

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
PINGÜINO-MAGALLÁNICO

CAÍDA DE MÁS DEL 85%: EXPERTOS ALERTAN SOBRE DESAPARICIÓN DEL PINGÜINO DE MAGALLANES EN LA ISLA MAGDALENA DE CHILE

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
samumagallanes

SAMU: COMPROMISO Y VOCACIÓN AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD