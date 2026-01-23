DIPUTADO Y PRESIDENTE DEL PNL JOHANNES KAISER SOBRE COMPOSICIÓN DEL GABINETE DE KAST: “NO HAY UN EJE POLÍTICO CLARO"

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el diputado y presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, conversó con la ciudadanía sobre la posición de su colectividad frente al gobierno del presidente José Antonio Kast, así como también sobre la conformación del nuevo gabinete.

En la instancia, Kaiser fue enfático en señalar que el Partido Nacional Libertario no forma parte del gobierno a través de ministerios o subsecretarías, aclarando el compromiso asumido durante el proceso electoral. “nosotros apoyamos incondicionalmente a JAK en segunda vuelta, lo apoyamos para que ganara la elección, el compromiso fue no hablar de ministerios o de participación en el gobierno hasta después de la segunda vuelta, y hemos conversado con la nueva administración sobre una eventual participación pero no hemos llegado a acuerdos”, afirmó.

Respecto a la estructura política del actual gabinete presidencial, el parlamentario expresó una visión crítica sobre la falta de un eje definido, apuntando al protagonismo de figuras independientes dentro del Ejecutivo. “no hay un eje político claro, el eje político en este momento son los independientes, eso significaría que no hay eje político porque los independientes por definición no son un eje político”, sostuvo.

En esa línea, Kaiser agregó que el liderazgo político del gobierno se concentra principalmente en la figura del Presidente, más que en un partido en particular. “el eje político esta en torno al presidente y no es el gobierno mas de republicanos incluso si se trata de presencia habría mas gente de chile vamos que gente cercana al partido del presidente”, concluyó.

Las declaraciones se dan en medio del inicio de la nueva administración, marcada por definiciones políticas aún en desarrollo y conversaciones abiertas respecto a eventuales apoyos legislativos y gobernabilidad futura.





