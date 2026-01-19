AUDITORÍA AL GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES: DIPUTADO ELECTO ALEJANDRO RIQUELME CUESTIONA GESTIÓN Y PIDE MAYOR FISCALIZACIÓN

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el diputado electo por Magallanes Alejandro Riquelme Ducci, del Partido Republicano, conversó con la ciudadanía sobre diversas materias de contingencia regional y nacional, abordando los incendios forestales, proyectos de seguridad pública y la situación financiera del Gobierno Regional.

En relación con los incendios forestales que han afectado al país durante los últimos años en la temporada estival, el parlamentario electo expresó su preocupación por la reiteración de focos simultáneos, señalando que “hay muchos incendios que están siendo una forma de terrorismo, múltiples focos de incendios que no son naturales, aquí hubo 3 o 4 de forma simultanea y eso es muy sospechoso”. En ese contexto, sostuvo que “tenemos que estar preparados, Chile puede dar clases al resto de los países y tenemos que aunar esfuerzos todos los partidos políticos y poner por encima las urgencias de los afectados”. Asimismo, valoró la reunión sostenida entre el Presidente Gabriel Boric y el Presidente electo José Antonio Kast para coordinar el manejo de la emergencia, destacando que se trata de una situación que también deberá enfrentar el próximo gobierno desde el 11 de marzo del año en curso.

Respecto al proyecto de control biométrico en Magallanes, Riquelme se refirió a las declaraciones del concejal Germán Flores, quien señaló que no se debía cuestionar el monto del proyecto y que no se debía poner precio a la seguridad de los magallánicos. Al respecto, el diputado electo afirmó que dichas declaraciones “son lamentables propias del populismo al que nos tiene acostumbrados (German Flores)”, agregando que “vamos a tener que invertir 4900 millones que ya no vamos a tener para viviendas, alcantarillados”. En esa línea, anunció que realizará un seguimiento detallado al proceso, señalando: “voy a fiscalizar la implementación de este sistema”.

Finalmente, el diputado electo abordó los resultados de la auditoría externa al Gobierno Regional de Magallanes, indicando que “el resultado es por una gestión que hicimos el 2023, solicite esta auditoria en 2022 y los consejeros regionales votaron en contra”. Añadió que aún está pendiente una auditoría interna y recordó que “no tuvimos jefe de unidad de control”, afirmando que “hoy día sabemos del escandalo del gobierno regional gracias a esta auditoria, pero que ira a pasar con el año 2024 y 2025, espero que el nuevo contralor haga la pega que no se ha hecho estos años”. En ese contexto, advirtió que “el desastre financiero que hay dentro del gore es algo que tendremos que fiscalizar de forma muy preventiva”.





​

