MINISTERIO DE ENERGÍA PRESENTA LA ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE HIDRÓGENO VERDE 2026-2030

El Ministerio de Energía, junto a los integrantes del Comité Estratégico de Hidrógeno Verde, integrado, entre otros, por la expresidenta Michelle Bachelet, y el exministro de Energía, Juan Carlos Jobet, lanzaron hoy la Actualización de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde 2026-2030, que entrega orientaciones para una industria competitiva, que aporte a la descarbonización, al crecimiento económico y a la seguridad energética.

El documento, que contó con un proceso de consulta pública durante febrero, busca dar continuidad a una política de Estado que se inició en 2020, durante el segundo mandato del expresidente Sebastián Piñera, lo que dio pie a la creación de una institucionalidad, así como el esfuerzo conjunto del Estado y del sector privado, para impulsar esta nueva industria para el país.

Durante su intervención, el biministro de Energía y de Economía, Fomento y Turismo, Álvaro García, señaló que "Chile necesita tener una visión compartida del país que queremos construir. Que cada uno de nosotros entienda cuál es su rol en esa estrategia y colabore con fe en que somos capaces de lograrlo. La colaboración es una necesidad urgente del país y desafortunadamente escasea, no sólo en Chile, sino que vemos que en el mundo los conflictos crecen más que la colaboración. Si hemos de lograr los propósitos que como país tenemos, fortalecer la colaboración, el diálogo, los acuerdos, el trabajo colaborativo es indispensable".

El ministro destacó además los logros de la industria del hidrógeno verde entre 2024 y 2026, "hemos crecido en crear capacidad instalada. Por primera vez exportamos un combustible limpio. Tenemos una gigantesca cartera de proyectos de inversión en evaluación. Se ha llevado adelante la reforma de permisos que exige materializar esa inversión y también se fortalecieron las capacidades de los gobiernos regionales con más equipos para adelantar la aprobación de los proyectos de inversión", entre otras medidas.

Por su parte, la expresidenta Michelle Bachelet, recalcó que “creo en el diálogo, creo en el respeto, creo que la diversidad enriquece y no empobrece. Este documento ha sido un esfuerzo por reunir distintas miradas, fomentar los consensos que son tan necesarios en nuestro país y muy difíciles de lograr últimamente, y facilitar la coordinación entre todos los actores, con tal de contar con una política pública estable, con visión de Estado que pueda ser revisada periódicamente, pero siendo capaz de trascender gobiernos de distinto color político y materializar la creación de esta industria pensando en los beneficios para Chile y para todas y todos sus habitantes”.

De igual manera, el exministro Juan Carlos Jobet señaló que “este fue un esfuerzo que partió en 2020 en el gobierno anterior, que se proyectó con una mirada a largo plazo, y tal como está establecido, un grupo diverso de personas, bajo el liderazgo de este gobierno, hemos actualizado la estrategia para tratar de sentar las bases que permitan proyectar una industria con efectos muy positivos para Chile en independencia energética, en desarrollo económico para las regiones, en oportunidades de empleo, en mejorar la calidad de vida, en reducir las emisiones y cuidar el medio ambiente. Este es un ejemplo de que cuando nos juntamos alrededor de una mesa, personas que pensamos distinto en torno a un objetivo común, podemos lograr acuerdos y proyectar una mirada que sea beneficiosa para todos”.

Esta actualización de la política tiene como objetivo orientar las políticas públicas y los instrumentos vinculados a la industria del hidrógeno verde y sus derivados, considerando la potencialidad de Chile en su producción y los retos que implica su desarrollo, al mismo tiempo que establece temas críticos, focos estratégicos, hitos y metas que guiarán las decisiones en el corto y mediano plazo, asegurando el cumplimiento de las ambiciones país en materia de desarrollo de esta industria.

Ejes de la Actualización

La Estrategia 2026–2030 pone énfasis en tres pilares como son el fortalecimiento de la demanda interna, impulso a la exportación y gobernanza y desarrollo de valor local. En el primer eje, el objetivo es acelerar la aplicación de este nuevo energético en sectores de difícil electrificación, como la industria minera, química y la producción de combustibles sintéticos.

En el segundo eje se reafirma la intención de posicionar estratégicamente a Chile como un proveedor global de hidrógeno y sus derivados hacia mercados con metas de descarbonización exigentes, como son Europa y Asia. Finalmente, la Estrategia busca consolidar la gobernanza sectorial, institucionalizando procesos y reduciendo la incertidumbre regulatoria, además de fortalecer el contenido local y la formación de capital humano, mediante un desarrollo de proveedores instalados en el país, capacidades técnicas y cadenas de suministro que permitan capturar mayor valor agregado a nivel interno.

El encuentro contó también con la presencia del ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa; el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aldo Valle; la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza; el subsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño; y el subsecretario de Energía, Luis Felipe Ramos. Del mismo modo, del Comité Estratégico asistieron Bettina Horst, Anahí Urquiza, Marcela Angulo y Hernán de Solminihac, quienes integran la instancia junto a los gobernadores regionales de Antofagasta, Ricardo Díaz, y de Magallanes, Jorge Flies; y la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés. Por último, estuvo presente la directora ejecutiva del Comité Corfo de Hidrógeno Verde, Ana María Ruz; integrantes del consejo consultivo de dicho comité, junto a representantes de la industria.

Fuente: energia.gob.cl