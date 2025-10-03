CHILE RECORTARÁ METAS DE HIDRÓGENO VERDE ANTE EL ENFRIAMIENTO DEL MERCADO GLOBAL

El ministro de Energía de Chile, Diego Pardow, declaró a Reuters que el gobierno ajustará sus metas para producción de hidrógeno verde dentro del periodo de esta administración, cuya gestión concluye en marzo de 2026.

Pardow afirmó que el mercado internacional del hidrógeno verde muestra señales de ralentización, y que el ajuste será publicado en los próximos meses.

El objetivo del recorte responderá a alinearse con países de Europa que también han reducido sus metas.

El ministro añadió que el portafolio chileno incluye proyectos que ya cuentan con permisos ambientales o están próximos a obtenerlos, en una escala comercial.

Actualmente hay más de 40 000 millones de dólares en proyectos en evaluación ambiental en el país.

El gobierno impulsa además un proyecto de ley de estímulo con créditos tributarios por un monto aproximado de 3 000 millones de dólares para iniciativas menores.

El ajuste chileno ocurre en un contexto global donde múltiples iniciativas de hidrógeno han sido canceladas, postergadas o reducidas, debido a costos elevados y una demanda insuficiente.

Vale agregar que un reciente informe del Hydrogen Council reveló que cerca de 50 proyectos han sido públicamente cancelados en los últimos 18 meses, alrededor del 3% del pipeline total. La mayoría eran emprendimientos en etapas iniciales que fracasaron debido a las altas tasas de interés y demoras en medidas de política.

Aunque, otro lado, la entidad también afirma que la industria global del hidrógeno ha superado este año los 110.000 millones de dólares en inversiones. La cifra representa un incremento de 35.000 millones de dólares respecto al año anterior. Desde 2020, el sector mundial del hidrógeno ha mantenido una tasa media de crecimiento interanual del 50% en inversiones comprometidas.

Fuente: pv-magazine-latam.com



