Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
fahion show
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

28 de diciembre de 2025

PALEONTÓLOGA FUEGUINA ALCANZA RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL POR INVESTIGACIÓN DESARROLLADA EN MAGALLANES

Judith Pardo Pérez. ​

2025-12-27-DSC_9096_Judith-Pardo

La paleontóloga nacida en Tierra del Fuego, Judith Pardo Pérez, académica de la Universidad de Magallanes, fue destacada a nivel internacional por su aporte científico en el estudio del patrimonio fósil del extremo sur del país, luego de que su trabajo fuera seleccionado entre las presentaciones más relevantes de un importante encuentro mundial de paleontología.

La investigación de Pardo fue incluida dentro de las cinco exposiciones más sobresalientes de la 85ª Reunión Anual de la Society of Vertebrate Paleontology, realizada recientemente en Inglaterra, instancia que reunió 311 presentaciones científicas provenientes de distintas regiones del mundo, abordando avances de frontera en el estudio de vertebrados fósiles.

El reconocimiento fue difundido por los blogs científicos BMC Zoology y BMC Ecology and Evolution, pertenecientes a la editorial internacional Springer Nature, los que destacaron la charla de la investigadora como un ejemplo de trabajos científicos de alto impacto desarrollados desde el denominado Sur Global.

En particular, las publicaciones relevaron la investigación liderada por la académica sobre el hallazgo de “Fiona”, una ictiosauria preñada descubierta en el glaciar Tyndall, al interior del Parque Nacional Torres del Paine. Se trata de un fósil único a nivel mundial, que ha permitido aportar nuevos antecedentes sobre reproducción, dieta, ecología y estado de salud de reptiles marinos del Cretácico Temprano.

Desde la comunidad científica internacional se valoró el alcance de estos estudios, que posicionan a Magallanes como un territorio clave en la generación de conocimiento paleontológico, vinculando ciencia de frontera, patrimonio natural y producción académica desarrollada desde regiones extremas del planeta.

La propia investigadora destacó la relevancia de este reconocimiento como un impulso para continuar fortaleciendo la paleontología en la región, subrayando la importancia de que el trabajo realizado en Magallanes dialogue y sea validado en los principales espacios científicos a nivel mundial.

El Magallánico


Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

"LA COSTANERA ES TUYA" CERRÓ EL 2025 CON MASIVA PARTICIPACIÓN FAMILIAR

Leer Más

La octava jornada del programa reunió a cientos de personas en torno al deporte, la recreación y el uso comunitario del borde costero.


La octava jornada del programa reunió a cientos de personas en torno al deporte, la recreación y el uso comunitario del borde costero.


CIERRE ANUAL DE LA COSTANERA ES TUYA (4) (1)
nuestrospodcast
calafate__1

ESTUDIO PIONERO DE LA U. DE CHILE REVELA QUE LOS RESIDUOS DEL CALAFATE CONCENTRAN POTENTES ANTIOXIDANTES

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
2025-12-27-DSC_9096_Judith-Pardo

PALEONTÓLOGA FUEGUINA ALCANZA RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL POR INVESTIGACIÓN DESARROLLADA EN MAGALLANES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Homicidio-700x355

GENDARMES ACUSADOS DE CORRUPCIÓN Y HOMICIDIO VAN A JUICIO EN SANTIAGO Y ARICA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
presidente-boric-mensaje-navidad

PRESIDENTE BORIC REALIZA SU ÚLTIMO SALUDO DE NAVIDAD A LOS CHILENOS

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250