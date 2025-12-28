PALEONTÓLOGA FUEGUINA ALCANZA RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL POR INVESTIGACIÓN DESARROLLADA EN MAGALLANES

La paleontóloga nacida en Tierra del Fuego, Judith Pardo Pérez, académica de la Universidad de Magallanes, fue destacada a nivel internacional por su aporte científico en el estudio del patrimonio fósil del extremo sur del país, luego de que su trabajo fuera seleccionado entre las presentaciones más relevantes de un importante encuentro mundial de paleontología.

La investigación de Pardo fue incluida dentro de las cinco exposiciones más sobresalientes de la 85ª Reunión Anual de la Society of Vertebrate Paleontology, realizada recientemente en Inglaterra, instancia que reunió 311 presentaciones científicas provenientes de distintas regiones del mundo, abordando avances de frontera en el estudio de vertebrados fósiles.

El reconocimiento fue difundido por los blogs científicos BMC Zoology y BMC Ecology and Evolution, pertenecientes a la editorial internacional Springer Nature, los que destacaron la charla de la investigadora como un ejemplo de trabajos científicos de alto impacto desarrollados desde el denominado Sur Global.

En particular, las publicaciones relevaron la investigación liderada por la académica sobre el hallazgo de “Fiona”, una ictiosauria preñada descubierta en el glaciar Tyndall, al interior del Parque Nacional Torres del Paine. Se trata de un fósil único a nivel mundial, que ha permitido aportar nuevos antecedentes sobre reproducción, dieta, ecología y estado de salud de reptiles marinos del Cretácico Temprano.

Desde la comunidad científica internacional se valoró el alcance de estos estudios, que posicionan a Magallanes como un territorio clave en la generación de conocimiento paleontológico, vinculando ciencia de frontera, patrimonio natural y producción académica desarrollada desde regiones extremas del planeta.

La propia investigadora destacó la relevancia de este reconocimiento como un impulso para continuar fortaleciendo la paleontología en la región, subrayando la importancia de que el trabajo realizado en Magallanes dialogue y sea validado en los principales espacios científicos a nivel mundial.

El Magallánico

