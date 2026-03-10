MUJERES EN LA GESTIÓN: EL TRABAJO QUE SOSTIENE A LA CIENCIA ANTÁRTICA

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Antártico Chileno (INACH) destacó el trabajo que realizan mujeres en distintas áreas de la institución, muchas de ellas vinculadas a labores de gestión que permiten el funcionamiento cotidiano del Instituto y el desarrollo de la ciencia antártica.

Actualmente, el INACH cuenta con una dotación total de 37 mujeres, quienes se desempeñan en diversas áreas científicas, técnicas, administrativas y de apoyo, contribuyendo desde distintos ámbitos al desarrollo de las actividades científicas, logísticas y educativas que impulsa la institución.

Ellas cumplen un rol clave en la planificación, coordinación y ejecución de las tareas que permiten que cada proyecto científico, expedición antártica o iniciativa educativa del Instituto pueda concretarse.

En la Subdirección Administrativa del INACH, por ejemplo, dos mujeres lideran procesos clave desde las jefaturas de los Departamentos de Gestión de Personas y de Administración y Presupuesto. Natalia Colivoro lidera el Departamento de Gestión de Personas. Desde esta función, se coordinan los distintos procesos relacionados con el ciclo laboral de las y los funcionarios, desde su ingreso al servicio hasta su eventual egreso. Esto incluye tareas como los procesos de reclutamiento y selección, la gestión de permisos y cometidos funcionarios, la capacitación, las evaluaciones de desempeño y el seguimiento de situaciones administrativas como licencias médicas.

"Lo que hacemos en el departamento tiene que ver con todo el movimiento de la o el funcionario dentro de la institución, desde que ingresa hasta que se retira. Cada caso tiene particularidades y muchas veces debemos revisar con detalle la normativa para encontrar la mejor forma de resolver distintas situaciones", explica.

Asimismo, destaca que el área ha ido incorporando nuevos enfoques que buscan fortalecer el bienestar de los equipos de trabajo. "Hoy el desafío es avanzar hacia una verdadera gestión de personas, no solo centrada en lo administrativo, sino también en el bienestar de los funcionarios, buscando equilibrar su vida laboral y personal. Por ejemplo, estamos trabajando en iniciativas relacionadas con salud mental, teletrabajo y desarrollo organizacional", señala.

Paulina Otero, jefa del Departamento de Administración y Presupuesto del INACH, explica que su trabajo "consiste en liderar el equipo del departamento, que está compuesto por las áreas de contabilidad, tesorería, presupuesto y servicios generales. Desde aquí buscamos asegurar el uso eficiente de los recursos públicos y velar por el cumplimiento de la normativa y de los procesos administrativos", señala.

Asimismo, destaca que cumplen un rol fundamental como soporte para toda la institución. "Somos un área transversal que apoya a todo el servicio. Nos encargamos de procesos esenciales como el pago de facturas y de remuneraciones, entre muchas otras tareas administrativas. En ese sentido, nuestro trabajo es uno de los pilares que permite el funcionamiento del servicio", agrega.

Una de las historias que refleja el aporte de las mujeres en la gestión institucional es la de Verónica Velastegui, quien cuenta con más de dos décadas de trayectoria en el INACH. Comenzó su trabajo en el área de Adquisiciones, posteriormente se integró a Proyectos y al área científica y, actualmente, se desempeña en el área de Finanzas como encargada de Tesorería. "Mi labor consiste principalmente en gestionar los pagos a proveedores de toda la ejecución que realiza el INACH, cumpliendo con la normativa y con los procedimientos establecidos para cada documento que se tramita", explica.

Asimismo, destaca que su rol implica una alta responsabilidad en el manejo de recursos públicos y en el cumplimiento de los plazos establecidos por la legislación vigente. "Es un trabajo que requiere mucha rigurosidad, porque debemos cumplir con distintos dictámenes y procedimientos, además de asegurar que los pagos se realicen dentro de los plazos establecidos por ley", señala.

Otra funcionaria con una extensa trayectoria en la institución es Sofía Castañeda, quien este año cumple 17 años trabajando en el INACH. Ingresó al área que en ese entonces se denominaba Recursos Humanos, hoy Departamento de Gestión de Personas, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Solo entre 2017 y 2018 se desempeñó en Planificación y Control de Gestión, para luego regresar a Gestión de Personas.

"Trabajo principalmente en Capacitación, pero también colaboro en el Programa de Mejoramiento de Gestión relacionado con riesgos psicosociales, además de mantener coordinación con distintas instituciones como la mutualidad, la Caja de Compensación Los Andes y el Bienestar del Ministerio", explica.

Su función también incluye la coordinación del sistema de teletrabajo y el apoyo a iniciativas orientadas al bienestar laboral, ámbitos que han cobrado cada vez mayor relevancia dentro de la gestión institucional.

En ese contexto, Castañeda destaca la importancia de incorporar enfoques que consideren no solo los aspectos administrativos del trabajo, sino también el bienestar de los equipos. "Una cosa es la gestión administrativa, pero también es necesario aplicar conocimientos relacionados con el clima laboral y el bienestar de las personas, porque hay mucho trabajo que hacer en esa área", señala.

Así, detrás de cada proyecto científico, expedición o iniciativa educativa que impulsa el INACH, existe también el trabajo dedicado de profesionales que, desde la gestión, contribuyen a que la ciencia antártica avance. Un aporte que, aunque muchas veces ocurre de manera silenciosa, resulta esencial para el desarrollo del conocimiento y la presencia de Chile en el Continente Blanco.

