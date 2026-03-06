INFORME NACIONAL DE VÍCTIMAS DE HOMICIDIOS CONSUMADOS 2025 MUESTRA DISMINUCIÓN DE 11,5%

​El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, participó hoy en la presentación del Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile 2025, documento elaborado en el marco del trabajo interinstitucional del Observatorio de Homicidios y que consolida la cifra oficial de víctimas de este delito en el país. En la presentación del informe participaron el ministro de Seguridad, Luis Cordero; la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao; el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado; el General Director de Carabineros, Marcelo Araya; y el Director General de PDI, Eduardo Cerna.



​El informe reporta 1.091 víctimas de homicidio consumado durante 2025, lo que representa 118 víctimas menos que en 2024 y una disminución de 11,5% en la tasa nacional, que pasó de 6,1 a 5,4 víctimas por cada 100 mil habitantes. Estos resultados consolidan la tendencia descendente observada desde 2023, luego del máximo registrado en 2022.



​El Fiscal Nacional destacó la relevancia del trabajo interinstitucional que permite contar con información confiable para orientar las estrategias de persecución penal. “El Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados surge del trabajo interinstitucional desarrollado en el marco del Observatorio de Homicidios, en el cual el Ministerio Público cumple un rol central, contribuyendo a la generación de información robusta y de calidad que permite identificar tendencias y orientar las estrategias institucionales de persecución penal frente a este fenómeno”.



​A nivel territorial, el informe muestra que 12 de las 16 regiones del país registraron una disminución en la tasa de homicidios. Entre ellas destacan las reducciones observadas en Tarapacá, Coquimbo y O’Higgins, que presentan las caídas más significativas.

​“En doce de las dieciséis regiones del país se registró una disminución de la tasa de homicidios. Sin perjuicio de ello, existen regiones como Los Lagos o Maule que presentan aumentos relevantes, lo que constituye un desafío que debemos seguir abordando con especial atención”, agregó.



​El Fiscal Nacional también destacó el rol de los Equipos contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), implementados por el Ministerio Público desde 2023 para fortalecer la investigación de estos delitos. “En nueve de las regiones donde hoy se observan descensos en las tasas de homicidio se encuentran constituidos equipos ECOH, que forman parte de una estrategia institucional orientada a fortalecer las capacidades investigativas frente a estos delitos”.



​Según explicó, este modelo contempla una intervención temprana y multidisciplinaria en el sitio del suceso, en coordinación con las policías, lo que permite gestionar diligencias investigativas oportunas y fortalecer la obtención de evidencia en las etapas iniciales de la investigación.



​“Estamos convencidos de que los descensos observados en materia de homicidio son, en parte importante, fruto de la estrategia que hemos implementado con ECOH. Sin embargo, estos resultados no deben implicar bajar la guardia, sino más bien redoblar los esfuerzos y continuar persiguiendo estratégicamente a quienes cometen homicidios en contextos de crimen organizado”, agregó.



​El informe también señala que las víctimas continúan siendo mayoritariamente hombres (89,1%), concentrándose principalmente en los tramos de edad entre 18 y 39 años, y que las armas de fuego y los objetos cortopunzantes se mantienen como los principales mecanismos utilizados en estos delitos.

Fuente: fiscaliadechile.cl

