HACIENDA REPORTA DÉFICIT FISCAL DE 2,8% EN 2025 Y ANUNCIA RECORTE DE GASTO POR $800 MIL MILLONES

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, entregaron el balance de la ejecución presupuestaria correspondiente al año 2025. El informe reveló un escenario mixto para las arcas fiscales chilenas: por un lado, una estabilización histórica de la deuda pública, y por otro, un déficit fiscal que superó las expectativas iniciales debido a una debilidad en la recaudación.

Estabilización de la deuda y factores clave

Uno de los hitos más destacados por el jefe de la billetera fiscal fue que la deuda como porcentaje del PIB cerró en 41,7%. El secretario de Estado subrayó que esta es la primera vez en 18 años que la deuda pública se mantiene en el mismo nivel que el año anterior. Según Grau, este resultado positivo se explica por un mayor crecimiento económico y el comportamiento del tipo de cambio, factores que aportaron en partes iguales a esta mejora.

Déficit fiscal y caída de ingresos

Sin embargo, el déficit fiscal efectivo se situó en un 2,8% del PIB, cifra superior al 2% que se había proyectado originalmente. El ministro Grau fue enfático en señalar que el desvío no responde a un aumento del gasto público, sino a que los ingresos fiscales estuvieron por debajo de lo esperado. Específicamente, durante el último trimestre de 2025, los ingresos percibieron una caída del 3,4%, impactando el balance anual.

Medidas de ajuste y comisión de expertos

Ante este escenario de menor recaudación, el Gobierno anunció dos medidas inmediatas:

Recorte del gasto: Se ejecutará un ajuste de $800 mil millones (aproximadamente US$ 920 millones), que afectará tanto partidas bajo como sobre la línea presupuestaria.

Comisión técnica: Hacienda convocó a una comisión de expertos para analizar las causas del déficit en los ingresos y corregir los problemas detectados en las metodologías de proyección.



