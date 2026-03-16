SLEP MAGALLANES INFORMA SUSPENSIÓN DE CLASES EN PUERTO NATALES PARA ESTE MARTES 17 DE MARZO

​Tras la decisión de los asistentes de la educación de Puerto Natales de continuar con el paro de actividades que comenzó este lunes, el Servicio Local de Educación Pública Magallanes informa a la comunidad que se determinó suspender las clases en las escuelas y liceos de esa ciudad para mañana martes 17 de marzo.



Los cuatro jardines infantiles que dependen del SLEP Magallanes en Puerto Natales ya habían aplicado esta medida de suspensión los días 12, 13 y 16 de marzo, al no poder contar con el coeficiente técnico en aula que exige la normativa.

La suspensión de clases en todo el sistema será evaluada jornada a jornada. La decisión que extiende la medida busca resguardar a las comunidades educativas ante algunos efectos del paro de los asistentes de la educación, como por ejemplo la falta de aseo en los recintos.



En relación con los días no trabajados por los asistentes de la educación se recordó que el SLEP Magallanes está obligado a cumplir con el ordenamiento jurídico por lo que se deberán aplicar los descuentos correspondientes a quienes no cumplan con sus jornadas laborales, según lo que determinen los correspondientes procesos administrativos.



Junto con resaltar la importante labor de los asistentes de la educación, el director ejecutivo subrogante del SLEP Magallanes, Jorge Valdés Oróstica, planteó que el actual escenario de no pago de la asignación de zona extrema se debe a circunstancias ajenas a las decisiones de este Servicio, lo que es ampliamente conocido por los trabajadores.



Asimismo, planteó que se han mantenido canales de comunicación permanentes con los dirigentes de los asistentes de la educación y se han hecho distintas gestiones con autoridades del nivel central para entregarles una respuesta que aclare las inquietudes de gremio.

