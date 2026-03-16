Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

16 de marzo de 2026

SLEP MAGALLANES INFORMA SUSPENSIÓN DE CLASES EN PUERTO NATALES PARA ESTE MARTES 17 DE MARZO

Desde la institución enfatizaron que han mantenido canales de comunicación permanentes con los dirigentes de los asistentes de la educación en paro y han aportado toda la información sobre la asignación de zona, cuyo pago no depende de este servicio.

CLASES

​Tras la decisión de los asistentes de la educación de Puerto Natales de continuar con el paro de actividades que comenzó este lunes, el Servicio Local de Educación Pública Magallanes informa a la comunidad que se determinó suspender las clases en las escuelas y liceos de esa ciudad para mañana martes 17 de marzo.

 
Los cuatro jardines infantiles que dependen del SLEP Magallanes en Puerto Natales ya habían aplicado esta medida de suspensión los días 12, 13 y 16 de marzo, al no poder contar con el coeficiente técnico en aula que exige la normativa.
La suspensión de clases en todo el sistema será evaluada jornada a jornada. La decisión que extiende la medida busca resguardar a las comunidades educativas ante algunos efectos del paro de los asistentes de la educación, como por ejemplo la falta de aseo en los recintos.

 
En relación con los días no trabajados por los asistentes de la educación se recordó que el SLEP Magallanes está obligado a cumplir con el ordenamiento jurídico por lo que se deberán aplicar los descuentos correspondientes a quienes no cumplan con sus jornadas laborales, según lo que determinen los correspondientes procesos administrativos.

 
Junto con resaltar la importante labor de los asistentes de la educación, el director ejecutivo subrogante del SLEP Magallanes, Jorge Valdés Oróstica, planteó que el actual escenario de no pago de la asignación de zona extrema se debe a circunstancias ajenas a las decisiones de este Servicio, lo que es ampliamente conocido por los trabajadores.

 
Asimismo, planteó que se han mantenido canales de comunicación permanentes con los dirigentes de los asistentes de la educación y se han hecho distintas gestiones con autoridades del nivel central para entregarles una respuesta que aclare las inquietudes de gremio.

FranciscaRojasPhilipi

INDUSTRIA SALMONERA DE MAGALLANES ALERTA POR GOBERNANZA DEL PARQUE KAWÉSQAR

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

TRAS PEDIRLE A TURISTA QUE APAGARA CIGARRILLO: DENUNCIAN AGRESIÓN A TRABAJADORA DE CONAF EN TORRES DEL PAINE

Leer Más

Un ataque fue difundido en redes sociales por la cuenta Defendamos Patagonia. Carabineros informó que solo se recibió una denuncia por encender una fuente de calor en un lugar prohibido, sin que se reportara agresión.

Un ataque fue difundido en redes sociales por la cuenta Defendamos Patagonia. Carabineros informó que solo se recibió una denuncia por encender una fuente de calor en un lugar prohibido, sin que se reportara agresión.

denuncia
nuestrospodcast
AM 3

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS ENTREGÓ INSUMOS A 125 CLUBES DE ADULTOS MAYORES

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
CLASES

SLEP MAGALLANES INFORMA SUSPENSIÓN DE CLASES EN PUERTO NATALES PARA ESTE MARTES 17 DE MARZO

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
arturosquella

ARTURO SQUELLA: “SE LLEVARON TODO, EL PRESIDENTE BORIC SE LLEVÓ HASTA LOS SEGUIDORES DE LAS REDES SOCIALES”

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Corporación Dversian

CORPORACIÓN DVERSIAN INVITA A CONOCER SU TRABAJO Y LLAMA A PROFESIONALES A SUMARSE COMO VOLUNTARIOS