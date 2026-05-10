ARTESANAS DE MAGALLANES IMPULSAN EL VALOR DE LA LANA LOCAL Y PIDEN AVANZAR EN INFRAESTRUCTURA

La cadena de valor de la lana en Magallanes fue el tema central del segundo bloque de “Patagonia Rural” de Polar Comunicaciones, espacio donde participaron Jimena Zúñiga y Viviana Ibáñez, integrantes de la agrupación Patagonia Hecha a Mano, quienes abordaron el trabajo artesanal que desarrollan en torno a la fibra ovina regional.

Durante la conversación, las artesanas explicaron cómo la agrupación, creada en 2012, reúne actualmente a cerca de 15 personas dedicadas al tejido, hilado y confección de productos hechos con lana natural. Además, destacaron el respaldo obtenido mediante proyectos y capacitaciones que les han permitido acceder a telares, ruecas y material para seguir fortaleciendo el oficio.

Las integrantes valoraron especialmente la calidad de la lana magallánica, en particular la lana merino, ampliamente apreciada por turistas y visitantes extranjeros debido a su suavidad, propiedades hipoalergénicas y origen natural. Sin embargo, también advirtieron sobre una de las principales dificultades que enfrenta el rubro: la falta de infraestructura para lavar y procesar la lana en la región.

“Nosotros necesitamos un lavadero. Ahí está el vacío”, señalaron durante la entrevista, enfatizando que muchas veces cuentan con acceso a vellones entregados por productores ganaderos, pero no disponen de espacios adecuados para realizar el tratamiento inicial de la fibra.

En el espacio también se destacó el proyecto “Hilando Libertad”, iniciativa impulsada junto a jóvenes privados de libertad, donde se enseña hilado y tejido como herramienta de aprendizaje y reinserción social. Las artesanas valoraron el entusiasmo de los participantes y el potencial que tiene la lana como motor de oficios y nuevas oportunidades en Magallanes.



