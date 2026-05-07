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7 de mayo de 2026

EMBAJADA CULTURAL DE DOCENTES MEXICANOS VISITA MAGALLANES

Realizarán actividades en Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y San Gregorio.

mexicomagallanes
Con el fin de realizar diversas actividades en el ámbito educacional, arribaron a Punta Arenas cinco integrantes de una Embajada Cultural Mexicana, invitados por la Secretaría Regional Ministerial de Educación.

Los docentes de postgrado de la Universidad Pedagógica Nacional, Subsede Paracho, vienen participando de los intercambios culturales entre México y Chile, organizados desde el año 2017 por la mexicana, Doctora en Educación, Gloria González Castro y el escritor regional Mario Isidro Moreno y cuya delegación concurre presidida por el Doctor en Educación Juan Arturo Fernández Ríos e integrada por Ghandi Magaña Ruiz, Jorge Antonio Mateo Cortés, Miguel Ángel Bautista y Eric Missael Hernández Chávez.

La primera actividad fue organizada por el Agrupación "Reuquen Willi Lafken", en el Centro Hijos de Chiloe, ocasión en que junto con darles la bienvenida, se realizaron importantes actividades de intercambio de saberes entregados por la Agrupación puntarenense.

Entre sus quehaceres, destaca la visita a la Universidad de Magallanes para firmar un Convenio de Intercambio Estudiantil y una charla para alumnos y maestros sobre Interculturalidad; visitas a la Sede de la Agrupación Amigos de los Ciegos, AGACI; a la Comuna de San Gregorio donde realizarán reuniones con profesores y alumnos de la Escuela de Punta Delgada y Comunidad; a Puerto Natales, ocasión en que serán partícipes de un Conversatorio con la Agrupación Mapuche-Huilliche “Willi Antú” y a Porvenir, a fin de compartir con la Comunidad en una convivencia y muestra folklórico-costumbrista en el Museo de esa ciudad y posterior reunión con alumnos y maestros del Liceo Bicentenario “Hernando de Magallanes”.

Al alternar con profesores y estudiantes de los establecimientos educacionales, los docentes mexicanos participarán en clases activas, a la vez que mostrarán juegos nativos y la cultura ancestral del país azteca, con danzas mestizas e indígenas, también se hará un foro sobre la educación en la nación norteña hacia las comunidades originarias y en la Universidad, realizando un momento especial para destacar a la insigne poeta chilena Gabriela Mistral, quién durante su permanencia en ese país realizó una labor fundamental en la educación rural mexicana (1922-1924) invitada por José Vasconcelos, donde impulsó las Misiones Culturales, fundó bibliotecas populares, promovió escuelas al aire libre y educó en zonas aisladas, enfocándose en la dignificación del maestro rural, la alfabetización y la educación de mujeres e indígenas.

Coordinador General en Magallanes de este intercambio es el escritor regional Mario Isidro Moreno, quien destacó la colaboración de algunos particulares y Empresas que permiten el desplazamiento y la permanencia de la Embajada Mexicana en nuestra región, entregando un agradecimiento especial a Dap, Agsa, Fiordo Austral, Radio Porvenir, Ferretería Ferrando, Club Militar Palacio José Menéndez, Minimarket Vielle, Club Deportivo Esmeralda, Nevado Carlos Aguayo, Centro Hijos de Chiloé, La Casona Argentina, Panadería Estrellita, Tienda y Taller “Teresita”, Conaf y municipalidades de Porvenir y San Gregorio.

Para su estadía en Magallanes, se ha programado el recorrido de los docentes mexicanos por espacios históricos y turísticos de la ciudad de Punta Arenas, así como también el Parque Nacional Torres del Paine, Cueva del Milodón, Parque de los Estromatolitos, en Porvenir y Parque Nacional Pali Aike, en San Gregorio.
El regreso a México de la Embajada Cultural, está dispuesto para el lunes 11 de mayo.
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