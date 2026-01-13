Punta Arenas,
13 de enero de 2026

MUNICIPALIDAD CERRÓ 2025 CON HISTÓRICO ALCANCE CULTURAL EN LA COMUNA

​Más de 235 mil asistentes participaron en programación gratuita y espectáculos masivos.

munipuq

Con cifras inéditas de participación y una programación sostenida durante todo el año, la Municipalidad de Punta Arenas realizó un balance positivo de las actividades culturales desarrolladas durante 2025, consolidando a la ciudad como uno de los polos culturales más activos del país a nivel regional.

El alcalde Claudio Radonich destacó que el 90% de la oferta cultural que se desarrolla en la comuna es impulsada directamente por el municipio y su Fundación Cultural Municipal. "Durante 2025 realizamos 46 actividades culturales municipales, que se tradujeron en 61 funciones, considerando aquellas que se repiten. Esto significa, en la práctica, al menos una función cultural por semana", señaló la autoridad.

Según las cifras entregadas, más de 35 mil personas asistieron a actividades realizadas en el Teatro Municipal José Bohr y el Centro Cultural. A ello se suman los eventos masivos organizados durante el año, como el Carnaval de Invierno, el Festival en la Patagonia, el Festival de la Luz y las actividades de invierno, que en conjunto convocaron a más de 200 mil personas. En total, la programación cultural municipal alcanzó a más de 235 mil asistentes durante 2025.

Uno de los hitos destacados del año fue la incorporación del piano de concierto C. Bechstein, donado por empresas locales, considerado uno de los instrumentos más destacados de la escena cultural del sur del país. Este hecho permitió inaugurar un ciclo de piano con destacados intérpretes nacionales e internacionales, línea artística que se proyecta fortalecer durante 2026. "Este piano abrió una nueva etapa para nuestra cartelera y nos permitió vincularnos institucionalmente con espacios como el Teatro Municipal de Santiago", indicó el alcalde.

El balance también incluyó el crecimiento sostenido de los talleres culturales municipales, con más de 30 instancias formativas desarrolladas durante el año en el Centro Cultural, en las que participaron más de 700 personas. A ello se suma el trabajo de los seis elencos municipales, que en conjunto realizaron más de 50 funciones dentro y fuera de la comuna, siendo invitados a presentaciones regionales y nacionales.

Desde la Fundación Cultural Municipal, su coordinador Oscar Carrión subrayó que actualmente cerca de 200 personas integran los elencos municipales, los que han permitido posicionar a Punta Arenas en circuitos culturales más amplios. "Hoy existe una programación sólida que no solo vincula a la comunidad local, sino que también proyecta a la ciudad hacia otros escenarios del país", afirmó.

Por su parte, el encargado de Eventos Municipales, Javier Biskupovic, destacó la alta convocatoria registrada en las actividades masivas, especialmente en el Carnaval de Invierno, que reunió a cerca de 50 mil personas en su jornada principal. Asimismo, confirmó que ya se trabaja en la planificación de los eventos 2026, entre ellos el Festival del Verano, programado para el domingo 1 de marzo, con una parrilla orientada al público familiar.

Finalmente, el alcalde Radonich enfatizó que uno de los sellos de la gestión cultural municipal es el acceso gratuito. "Desde el Chapuzón hasta un concierto de piano de primer nivel, nuestros vecinos pueden acceder sin costo. Es una política sostenida, cuidando cada peso de los contribuyentes y demostrando que vivir lejos no puede ser una barrera para acceder a cultura y arte de calidad", concluyó.

COMENZARON LOS OPERATIVOS DE VERANO DE LA CLÍNICA VETERINARIA MÓVIL MUNICIPAL

TRES SUJETOS DETENIDOS POR HOMICIDIO FRUSTRADO A CARABINERO Y PORTE DE DROGA EN PUNTA ARENAS

El procedimiento se originó durante una fiscalización vehicular realizada por personal de la Sección Centauro.

El procedimiento se originó durante una fiscalización vehicular realizada por personal de la Sección Centauro.

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

logopdc2020

PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO CULMINA PROCESO DE ELECCIÓN DE DIRECTIVAS TERRITORIALES EN MAGALLANES

FERIA GOURMET INAUGURA AÑO CON ALTA CONVOCATORIA Y SELLO LOCAL

