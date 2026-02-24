Punta Arenas,
24 de febrero de 2026

IMPLEMENTAN TEST MOLECULAR DE VPH COMO NUEVO EXAMEN PARA PREVENIR CÁNCER CERVICOUTERINO EN MAGALLANES

​Buenos Días Región

Patricia Cárdenas, Matrona

​En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, profesionales del Hospital Clínico y del Servicio de Salud informaron la incorporación del Test Molecular de VPH al GES N°3 para personas con útero entre 35 y 45 años. 

La tecnóloga médica, Soledad Barría explicó que el examen detecta directamente el ADN del virus mediante PCR, con una sensibilidad superior al 90%, permitiendo identificar genotipos de alto riesgo.

Desde el Servicio de Salud, la matrona Patricia Cárdenas señaló que el cáncer cervicouterino sigue siendo un desafío en Magallanes, con seis fallecimientos registrados el año pasado. La meta es alcanzar un 80% de cobertura para disminuir la mortalidad.

Por último, reiteraron el llamado a realizarse el examen y mantener medidas preventivas como vacunación y controles regulares.

Samuel Millao Díaz, Piloto de carreras magallanico

PILOTO MAGALLÁNICO SAMUEL MILLAO BUSCA APOYO PARA REPRESENTAR A LA REGIÓN EN CAMPEONATO NACIONAL ARGENTINO

“ALGUACIL ILUSTRE”: CARABINEROS OTORGA AL PRESIDENTE GABRIEL BORIC SU MÁXIMA DISTINCIÓN

​La resolución destaca el fortalecimiento estructural de la institución durante su administración. La ceremonia se realizará en los próximos días.

​La resolución destaca el fortalecimiento estructural de la institución durante su administración. La ceremonia se realizará en los próximos días.

Kyarha Carpo

NADADORA MAGALLÁNICA KYARHA CARPO LOGRA TRES PODIOS EN POLONIA Y SE PREPARA PARA LA COPA DEL MUNDO EN FINLANDIA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CORE APRUEBA DISEÑO DE LA PRIMERA POSTA DE SALUD RURAL EN PRIMAVERA

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Semana Cero 25

SANTO TOMÁS DARÁ INICIO A LA SEMANA CERO CON JORNADA DE BIENVENIDA PARA ESTUDIANTES NUEVOS

KexhnvlAIgIF

CON IA VISUAL CREAN SISTEMA PARA REDUCIR MORTALIDAD EN POST OPERATORIOS

