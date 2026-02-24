IMPLEMENTAN TEST MOLECULAR DE VPH COMO NUEVO EXAMEN PARA PREVENIR CÁNCER CERVICOUTERINO EN MAGALLANES

​En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, profesionales del Hospital Clínico y del Servicio de Salud informaron la incorporación del Test Molecular de VPH al GES N°3 para personas con útero entre 35 y 45 años.

La tecnóloga médica, Soledad Barría explicó que el examen detecta directamente el ADN del virus mediante PCR, con una sensibilidad superior al 90%, permitiendo identificar genotipos de alto riesgo.

Desde el Servicio de Salud, la matrona Patricia Cárdenas señaló que el cáncer cervicouterino sigue siendo un desafío en Magallanes, con seis fallecimientos registrados el año pasado. La meta es alcanzar un 80% de cobertura para disminuir la mortalidad.

Por último, reiteraron el llamado a realizarse el examen y mantener medidas preventivas como vacunación y controles regulares.

