DOCTOR PATRICIO VILLAROEL ABORDÓ POSIBLES SECUELAS INFLAMATORIAS TRAS EL COVID-19

​Durante el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el doctor Patricio Villarroel se refirió a las eventuales secuelas que habría dejado el COVID-19.

El doctor señaló que en la actualidad se observa mayor frecuencia de infecciones respiratorias prolongadas, alteraciones metabólicas como resistencia a la insulina y otros cuadros asociados a procesos inflamatorios.

En la conversación explicó que el virus hoy circula con síntomas más leves, pero advirtió que en algunas personas podrían persistir efectos vinculados a inflamación sistémica.

Como recomendación, enfatizó la importancia de reducir alimentos ultraprocesados y harinas refinadas, privilegiar productos ricos en omega 3, mantener actividad física, buena hidratación, ventilación de espacios y hábitos preventivos para fortalecer el sistema inmune.







