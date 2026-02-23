Punta Arenas,
23 de febrero de 2026

DOCTOR PATRICIO VILLAROEL ABORDÓ POSIBLES SECUELAS INFLAMATORIAS TRAS EL COVID-19

Buenos Días Región

Dr Patricio Villarroel

​Durante el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el doctor Patricio Villarroel se refirió a las eventuales secuelas que habría dejado el COVID-19. 

El doctor señaló que en la actualidad se observa mayor frecuencia de infecciones respiratorias prolongadas, alteraciones metabólicas como resistencia a la insulina y otros cuadros asociados a procesos inflamatorios.

En la conversación explicó que el virus hoy circula con síntomas más leves, pero advirtió que en algunas personas podrían persistir efectos vinculados a inflamación sistémica.

Como recomendación, enfatizó la importancia de reducir alimentos ultraprocesados y harinas refinadas, privilegiar productos ricos en omega 3, mantener actividad física, buena hidratación, ventilación de espacios y hábitos preventivos para fortalecer el sistema inmune.



Jaime Cárdenas, Presidente de la unión de camioneros transportistas de Magallanes

UTRAMAG INSISTE EN FISCALIZAR SOBREPESO DE CAMIONES ARGENTINOS Y EN EL PROYECTO CHILE POR CHILE

RESCATAN A TURISTA BRASILEÑO EXTRAVIADO EN EL CIRCUITO DIENTES DE NAVARINO

Leer Más

​Fue localizado este domingo en el sector Valle Guerrico tras operativo coordinado entre Carabineros, Bomberos y GOPE.

​Fue localizado este domingo en el sector Valle Guerrico tras operativo coordinado entre Carabineros, Bomberos y GOPE.

CIENTÍFICOS EXPLICAN NUEVOS ATAQUES DE PUMAS A PINGÜINOS EN LA PATAGONIA: "ES UNA CONSECUENCIA DE LA INTERVENCIÓN HUMANA"

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CIENTÍFICOS EXPLICAN NUEVOS ATAQUES DE PUMAS A PINGÜINOS EN LA PATAGONIA: "ES UNA CONSECUENCIA DE LA INTERVENCIÓN HUMANA"

Irene Aguilante, asistente de educación en un jardín de Puerto Natales

IRENE AGUILANTE BRILLÓ COMO JURADO EN COMPETENCIA EN ARGENTINA

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CON IA VISUAL CREAN SISTEMA PARA REDUCIR MORTALIDAD EN POST OPERATORIOS

Freddy Nahuelquín

LIBRO “COCINA ANCESTRAL” RESCATA MEMORIA GASTRONÓMICA DE PUEBLO WILLICHE EN MAGALLANES