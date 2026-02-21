DE BOTAS Y ESPUELAS: CABO 2° DEL EJÉRCITO SE CORONA CAMPEÓN NACIONAL DE CUECA 2026

​El Cabo 2° Cristóbal Soto C., enfermero veterinario del Regimiento Escolta Presidencial N.º1 “Granaderos”, es un fiel reflejo de la chilenidad. Con disciplina, vocación y profundo amor por las tradiciones, acaba de consagrarse Campeón Nacional de Clubes de Cueca y Folclor 2026, en la comuna de Río Negro, representando a la Región Metropolitana junto a la Academia Folclórica Lote Chileno.

​

Pero ¿quién es este joven soldado que combina botas militares con espuelas de huaso?

​

Nació en San Javier, en el sur de Chile, donde creció rodeado de animales y en un entorno comunitario marcado por las tradiciones. Ese ambiente forjó dos grandes pasiones que definirían su camino: la vocación militar y el amor por los animales.



A los 18 años ingresó a cumplir con su Servicio Militar Obligatorio, instancia que marcaría el rumbo de su vida. Fue ahí donde descubrió que podía unir ambas vocaciones en una sola carrera. "Siempre me han gustado los animales, y siempre pensé en ser militar, pero nunca creí que podría combinar esa pasión con mi trabajo diario. Fue una sorpresa increíble cuando descubrí que podía estudiar medicina veterinaria en la Escuela de Suboficiales del Ejército", afirmó.

Actualmente se desempeña como enfermero veterinario, aportando con profesionalismo y

compromiso al cuidado de los ejemplares institucionales, una labor que exige rigurosidad técnica y una profunda dedicación.

​

En paralelo, ha desarrollado una destacada trayectoria en la cueca, nuestro baile nacional, alcanzando importantes resultados a nivel país.

"La cueca es como una metáfora de la vida, se necesita disciplina, constancia, tolerancia a la frustración y resistencia física y mental para poder bailarla bien. Y esas son las mismas virtudes que se requieren en el Ejército y en cualquier ámbito de la vida", manifestó.





Ese compromiso dio frutos este 2026, cuando obtuvo el título de Campeón Nacional de Clubes de Cueca y Folclor, certamen realizado en Comuna de Río Negro, Región de Los Lagos, y en el que participaron representantes de doce regiones del país. Para llegar a la instancia nacional, debió imponerse previamente en el campeonato regional efectuado en la Comuna de Buin, en noviembre de 2025.

​

“La verdad es que es un campeonato de gran prestigio. Fue un proceso largo, de un año y medio, en que nos preparamos. Esta era la segunda vez que iba”, relató.

​

El logro cobra aún más valor si se considera que en su primera participación obtuvo el segundo lugar a nivel nacional, experiencia que lo motivó a redoblar esfuerzos junto a su pareja de baile y su equipo de preparación.

​

“En la primera vez quedé segundo a nivel nacional. Nos preparamos de nuevo. Estoy feliz, porque al final, uno no va solo como pareja, va representando a los preparadores, a la Academia, y a su familia. Hay mucha gente con este mismo sueño”, añadió.

​

La historia del Cabo 2° Cristóbal Soto es una muestra de cómo la disciplina, la perseverancia y el compromiso permiten alcanzar grandes metas. En la unión de vocación, tradición y servicio se reflejan también los valores militares que guían su vida, como el honor, la lealtad, el espíritu de sacrificio y el amor a la patria, donde el esfuerzo, la pasión y el sentido del deber marcan la diferencia.

​

​



​





