Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

21 de febrero de 2026

DE BOTAS Y ESPUELAS: CABO 2° DEL EJÉRCITO SE CORONA CAMPEÓN NACIONAL DE CUECA 2026

​El Cabo 2° Cristóbal Soto C. acaba de consagrarse Campeón Nacional de Clubes de Cueca y Folclor 2026, en la comuna de Río Negro.

2 (1)

​El Cabo 2° Cristóbal Soto C., enfermero veterinario del Regimiento Escolta Presidencial N.º1 “Granaderos”, es un fiel reflejo de la chilenidad. Con disciplina, vocación y profundo amor por las tradiciones, acaba de consagrarse Campeón Nacional de Clubes de Cueca y Folclor 2026, en la comuna de Río Negro, representando a la Región Metropolitana junto a la Academia Folclórica Lote Chileno.


Pero ¿quién es este joven soldado que combina botas militares con espuelas de huaso?

Nació en San Javier, en el sur de Chile, donde creció rodeado de animales y en un entorno comunitario marcado por las tradiciones. Ese ambiente forjó dos grandes pasiones que definirían su camino: la vocación militar y el amor por los animales.

A los 18 años ingresó a cumplir con su Servicio Militar Obligatorio, instancia que marcaría el rumbo de su vida. Fue ahí donde descubrió que podía unir ambas vocaciones en una sola carrera. "Siempre me han gustado los animales, y siempre pensé en ser militar, pero nunca creí que podría combinar esa pasión con mi trabajo diario. Fue una sorpresa increíble cuando descubrí que podía estudiar medicina veterinaria en la Escuela de Suboficiales del Ejército", afirmó.

Actualmente se desempeña como enfermero veterinario, aportando con profesionalismo y
compromiso al cuidado de los ejemplares institucionales, una labor que exige rigurosidad técnica y una profunda dedicación.

En paralelo, ha desarrollado una destacada trayectoria en la cueca, nuestro baile nacional, alcanzando importantes resultados a nivel país.
"La cueca es como una metáfora de la vida, se necesita disciplina, constancia, tolerancia a la frustración y resistencia física y mental para poder bailarla bien. Y esas son las mismas virtudes que se requieren en el Ejército y en cualquier ámbito de la vida", manifestó.

Ese compromiso dio frutos este 2026, cuando obtuvo el título de Campeón Nacional de Clubes de Cueca y Folclor, certamen realizado en Comuna de Río Negro, Región de Los Lagos, y en el que participaron representantes de doce regiones del país. Para llegar a la instancia nacional, debió imponerse previamente en el campeonato regional efectuado en la Comuna de Buin, en noviembre de 2025.

“La verdad es que es un campeonato de gran prestigio. Fue un proceso largo, de un año y medio, en que nos preparamos. Esta era la segunda vez que iba”, relató.

El logro cobra aún más valor si se considera que en su primera participación obtuvo el segundo lugar a nivel nacional, experiencia que lo motivó a redoblar esfuerzos junto a su pareja de baile y su equipo de preparación.

“En la primera vez quedé segundo a nivel nacional. Nos preparamos de nuevo. Estoy feliz, porque al final, uno no va solo como pareja, va representando a los preparadores, a la Academia, y a su familia. Hay mucha gente con este mismo sueño”, añadió.

La historia del Cabo 2° Cristóbal Soto es una muestra de cómo la disciplina, la perseverancia y el compromiso permiten alcanzar grandes metas. En la unión de vocación, tradición y servicio se reflejan también los valores militares que guían su vida, como el honor, la lealtad, el espíritu de sacrificio y el amor a la patria, donde el esfuerzo, la pasión y el sentido del deber marcan la diferencia.




Aniversario Base Antártica

COMANDANTE Y OFICIAL DE OPERACIONES DESTACAN LABOR DEL EJÉRCITO EN ANIVERSARIO DE BASE O’HIGGINS EN LA ANTÁRTICA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

DESBARATAN BANDA DE TRÁFICO DE DROGAS EN MAGALLANES: CINCO IMPUTADOS QUEDAN EN PRISIÓN PREVENTIVA

Leer Más

​Durante el procedimiento policial se incautaron 1 Kilo 193 gramos de Clorhidrato de Cocaína y 14 gramos de resina de Cannabis, droga que de haber sido comercializada en la región hubiera alcanzado las 1.200 dosis y ganancias ilícitas cercanas a los 24 millones de pesos.

​Durante el procedimiento policial se incautaron 1 Kilo 193 gramos de Clorhidrato de Cocaína y 14 gramos de resina de Cannabis, droga que de haber sido comercializada en la región hubiera alcanzado las 1.200 dosis y ganancias ilícitas cercanas a los 24 millones de pesos.

Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (BRIANCO) Punta Arenas de la PDI, en coordinación con el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía y la Oficina Regional de Investigación Criminal (ORICRIM) de Gendarmería de Chile en Magallanes, se logró desbaratar una banda criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas en la región.
nuestrospodcast
Diversificación Productiva tdf

GOBIERNO DESTACA AVANCES DE LA MESA POR LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE TIERRA DEL FUEGO

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
2 (1)

DE BOTAS Y ESPUELAS: CABO 2° DEL EJÉRCITO SE CORONA CAMPEÓN NACIONAL DE CUECA 2026

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Rodolfo Cárdenas Consejero regional por Tierra del Fuego

CORE RODOLFO CÁRDENAS ANALIZA AVANCES CLAVE PARA TIERRA DEL FUEGO

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Aniversario Base Antártica

COMANDANTE Y OFICIAL DE OPERACIONES DESTACAN LABOR DEL EJÉRCITO EN ANIVERSARIO DE BASE O’HIGGINS EN LA ANTÁRTICA