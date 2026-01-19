EJÉRCITO SE DESPLIEGA PARA APOYAR A LA COMUNIDAD ANTE INCENDIOS EN BÍOBÍO Y ÑUBLE

​Ante la emergencia generada por los incendios forestales que afectan a las regiones del Bío Bío y Ñuble, el Ejército de Chile mantiene un despliegue activo de personal y medios para apoyar la respuesta coordinada por las autoridades civiles.



​Las operaciones se desarrollan junto a los organismos técnicos y de emergencia, con el objetivo de contener el avance del fuego y resguardar a la población en los sectores más afectados. En este contexto, se activó la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIFE) del Regimiento N.° 6 “Chacabuco”, integrada por efectivos con formación especializada para actuar en este tipo de escenarios.



​En la comuna de Penco, personal del mismo regimiento cumple funciones de seguridad y apoyo a la comunidad. Al respecto, el Teniente Gustavo Urbina Galleguillos explicó que “en estos momentos nos encontramos custodiando una estación de servicio y distintos centros de acopio, manteniendo presencia militar y apoyando directamente a la ciudadanía afectada por los incendios en Penco, Lirquén y otros sectores de la región”.



​Por su parte, el Comandante de la Unidad Fundamental de Emergencias y Catástrofes (UFEC), Teniente Sebastián Adriazola A., del Regimiento N.º 6 “Chacabuco”, detalló que el personal ha trabajado de manera conjunta con los equipos de primera respuesta. “Estamos apoyando a Bomberos de Chile y a la Corporación Nacional Forestal en la evacuación de personas, viviendas y material altamente inflamable”, señaló, agregando que las tropas se mantienen en la zona desde horas de la noche, coordinando recursos para continuar las labores en terreno. “El Ejército está comprometido con la comunidad y presente desde las primeras horas en apoyo a quienes se han visto afectados”, puntualizó.



​En paralelo, el Destacamento de Montaña N.º 17 “Los Ángeles” desplegó efectivos en coordinación con Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, realizando patrullajes preventivos en las comunas de Laja y Nacimiento. Estas acciones se ejecutan bajo las instrucciones del Jefe de la Defensa Nacional(JEDENA) para la Región del Bío Bío, en el marco de la Fuerza de Tarea Biobío, con el propósito de entregar seguridad y tranquilidad a la población en medio de la emergencia.

Con estos despliegues, el Ejército reafirma su compromiso con la ciudadanía, demostrando que la coordinación interinstitucional y la presencia en terreno son preponderantes para proteger vidas y comunidades frente a los incendios que azotan el centro-sur del país.



