19 de enero de 2026

A LA ESPERA DE BASSALETTI Y LA OPCIÓN DE CUELLAR PARA INTEGRAR A LIBERTARIOS: KAST BUSCA DEFINIR A SU MINISTRO DE SEGURIDAD

​Mientras en la Oficina del Presidente Electo (OPE) afinan la puesta en escena para la presentación ministerial de este martes, la cartera eje de su futuro "gobierno de emergencia" continúa en suspenso.

jose-antonio-kast-es-electo-presidente-de-la-republica


En la Oficina del Presidente Electo (OPE) ya se afinan los últimos detalles para el anuncio del gabinete, y fue el propio José Antonio Kast quien se encargó de despejar cualquier duda sobre la realización del hito.

“Mañana (martes) ustedes conocerán a las 25 personas que integrarán el gabinete, incluida la persona a cargo del Ministerio de Seguridad. Haremos una acción correspondiente al momento que vivimos (el estado de catástrofe por los incendios), pero sin falta mañana estarán nominadas todas las personas que van a ejercer cargos de responsabilidad en nuestro gobierno”, señaló el mandatario electo a primera hora de este lunes.

Tras el anuncio realizado por La Tercera respecto de la llegada de Daniel Mas al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, solo restan dos carteras por despejar: Minería y Seguridad.

De esas, es esta última la que concentra mayor atención política, no solo por su peso específico, sino porque se trata de uno de los ejes del relato de “gobierno de emergencia”, centrado en seguridad pública y recuperación económica, con el que Kast logró imponerse en la elección presidencial.

Hasta hace algunas horas, el general (r) de Carabineros y diputado electo Enrique Bassaletti aparecía como el nombre mejor posicionado para asumir la nueva cartera.

Sin embargo, en el entorno del presidente electo reconocen que aún persisten dudas.

Por ejemplo, Bassaletti confirmó su asistencia a una jornada de trabajo que sostendrán los diputados republicanos a mediados de esta semana, lo que volvió a instalar interrogantes respecto de su disponibilidad para dejar el Congreso y asumir un rol ministerial.

Incluso, fuentes del futuro oficialismo señalan que el exuniformado ya habría dado un “no” como respuesta durante el fin de semana.

Así, el nombre del general (r) Luis Felipe Cuellar reapareció como una de las opciones para asumir esa cartera.

Encargado del programa de Seguridad y Defensa de Johannes Kaiser para la campaña presidencial, inicialmente su nombre los libertarios lo levantaron para el Ministerio de Defensa, sin embargo, esa posibilidad fue descartada rápidamente.

La opción de Cuellar gusta por varias cosas. No solo es independiente, por lo que no tendría impedimento para asumir, sino que también es muy cercano a Kaiser. En ese contexto, después de que los libertarios desecharan sumarse al gobierno, creen que ficharlo en el gabinete podría dejar bien encaminadas las cosas para retomar las conversaciones con ese partido.

Además -agregan- cumple con el perfil para el cargo. Experto y con trayectoria en la materia y también con manejo mediático.

Cuellar, recalcan, es una figura reconocida en el mundo de las Fuerzas Armadas (ingresó al Ejército en 1986), por lo que podría ser un buen enlace con las instituciones castrenses.

Mediáticamente, Cuellar se hizo conocido después de que en 2021 asumiera como jefe de la defensa en la Región de La Araucanía.

En ese cargo, generó polémica después de que en 2022 no solo descartara que existiera represión contra las comunidades mapuches, sino que también desafiara a los responsables del asesinato de un trabajador agrícola en la zona a enfrentarse a los militares.

“Si a nosotros nos disparan, nuestra gente, que no usa munición de fogueo, va a centrar su arma; va a identificar blanca y va a haber bajas. Esa es una realidad (…). Aquí hay gente cobarde que mata a civiles desarmados. ¿Por qué no se enfrentan con nosotros?”, dijo en esa ocasión.

Los preparativos

En las oficinas de La Gloria 88, en la comuna de Las Condes, se ha desplegado el trabajo logístico para la puesta en escena.

El encargado de esa labor ha sido el productor general de la Presidencia durante el segundo gobierno de Sebastián PiñeraRigo Cornejo, quien durante el fin de semana visitó las dependencias de la OPE para coordinar aspectos técnicos y audiovisuales del anuncio.

La urgencia por cerrar los nombres pendientes se ha visto reforzada por la catástrofe provocada por los incendios forestales que afectan a las regiones del Ñuble y el Biobío.

En los partidos argumentan que no hay espacio para postergar el anuncio pues en medio de la emergencia, se vuelve aún más necesario contar con autoridades confirmadas en carteras clave, particularmente aquellas que tendrán un rol central en la reconstrucción y en la coordinación del Estado frente a situaciones de crisis.

En ese contexto, durante la tarde del domingo, el presidente electo sostuvo una reunión telemática con autoridades regionales de Ñuble y el Biobío.

En la cita participaron también varios de los ministros ya confirmados, entre ellos Claudio Alvarado, en InteriorIván Poduje, en Vivienda; Martín Arrau, en Obras Públicas, y Fernando Barros, en Defensa. A excepción de Barros -quien está fuera de Santiago- todos ellos acompañaron a La Moneda a José Antonio Kast a su reunión con el Presidente Gabriel Boric.

Fuente: latercera.com 






incendios-forestales

INCENDIOS: CIFRA DE FALLECIDOS SE MANTIENE EN 19 Y HAY MÁS DE 320 VIVIENDAS DESTRUIDAS

INCENDIOS: CIFRA DE FALLECIDOS SE MANTIENE EN 19 Y HAY MÁS DE 320 VIVIENDAS DESTRUIDAS

​En cuanto a damnificados, la cifra alcanza los 1.533. Igualmente, se detalló que hay un total de 325 viviendas destruidas: 300 en la región del Bío Bío y otras 25 en Ñuble.

​En cuanto a damnificados, la cifra alcanza los 1.533. Igualmente, se detalló que hay un total de 325 viviendas destruidas: 300 en la región del Bío Bío y otras 25 en Ñuble.

