Punta Arenas,
29 de diciembre de 2025

CADEM: 52% CREE QUE KAST DEBIERA APOYAR CANDIDATURA DE BACHELET A LA ONU

​Sobre la conformación del nuevo gabinete, un 54% está de acuerdo con que ejecutivos del sector privado sean nombrados como ministros.

Candidatura de Bachelet. Este domingo e dio a conocer la última encuesta Cadem de 2025, enfocada en las actividades que ha tenido el Presidente electo José Antonio Kast.

  • En este sentido, un 52% cree que Kast debiese apoyar la candidatura de Bachelet a la ONU, contra un 38% que rechaza esa idea y un 10% que no sabe o no responde.
  • Sin embargo, entre los que votaron por él, un 68% piensa que debería rechazarla.

Perspectivas de su mandato. Respecto a su gobierno, un 55% cree que a Chile le irá bien, 23% prevé que le va a ir mal y 18% cree que le irá regular, sin cambios con respecto a la semana pasada.

  • En este marco, el 46% piensa que el país va por un buen camino, el nivel más alto desde marzo de 2022.

Nuevo gabinete. Sobre la conformación del nuevo gabinete, un 54% está de acuerdo con que ejecutivos del sector privado sean nombrados como ministros.

  • Un 46% apoya también la idea con respecto a exgenerales o comandantes de las Fuerzas Armadas y de orden.
  • A su vez, un 56% está en contra de que senadores, diputados o alcaldes en ejercicio asuman ese tipo de cargo y un 58% se opone si se trata de senadores o diputados recientemente electos.

Aprobación presidencial. Por su parte, en la última semana del año, un 35% (dos puntos más que la semana pasada) aprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric y un 59% (tres puntos menos que hace siete días) la desaprueba.

  • El Mandatario cierra así 2025 con un promedio 32% de aprobación y 63% de desaprobación, sin cambios importantes con respecto al año 2024.
  • En tanto, un 55% piensa que el gobierno de Boric no va a entregar un mejor país de cómo lo recibió en 2022.
  • En ese sentido, 50% dice que no le gusta el Mandatario y cree que ha hecho un mal gobierno, mientras un 30% asegura que le gusta el Presidente y opina que ha hecho un buen gobierno.

Fuente: ex-ante.cl 

CON EL 100% DE LAS MESAS ESCRUTADAS EN MAGALLANES: KAST 55,29% - JARA 44,71%

PUBLICITE AQUI 250x250