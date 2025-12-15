15 de diciembre de 2025
CON EL 100% DE LAS MESAS ESCRUTADAS EN MAGALLANES: KAST 55,29% - JARA 44,71%
El candidato obtuvo más de 62 mil votos y se quedó con el 55,29% de las preferencias en la región.
Con el 100% de las mesas escrutadas, José Antonio Kast Rist obtuvo la mayoría de los votos en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena en la elección presidencial. El candidato alcanzó un total de 62.144 sufragios, equivalentes al 55,29% de la votación regional.
En tanto, Jeannette Jara Román obtuvo 50.253 votos, correspondientes al 44,71%. El proceso electoral consideró un total de 423 mesas, todas instaladas y escrutadas, reflejando una cobertura completa del proceso en la región.
Del total de 121.975 votos emitidos, 112.397 fueron válidamente emitidos (92,15%), mientras que se registraron 7.686 votos nulos (6,30%) y 1.892 votos en blanco (1,55%).
El republicano, de acuerdo al Servicio Electoral, obtiene el 59,8%%, lo que marca una tendencia que se asume irremontable para la abanderada del oficialismo y la DC, Jeannette Jara.
El republicano, de acuerdo al Servicio Electoral, obtiene el 59,8%%, lo que marca una tendencia que se asume irremontable para la abanderada del oficialismo y la DC, Jeannette Jara.