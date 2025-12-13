PDI MAGALLANES APOYARÁ EL PROCESO DE VOTO EN EL EXTERIOR EN SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL

De cara a la segunda vuelta presidencial de este domingo, la Policía de Investigaciones de Chile activó el despliegue del voto en el exterior. Más de 80 funcionarias y funcionarios a nivel nacional integrarán este operativo, cuyo propósito es asegurar la inviolabilidad de la valija diplomática que transportará los sufragios que emitirán los ciudadanos chilenos en el extranjero.

Una delegación de nueve detectives de distintas brigadas de la Región Policial de Magallanes y de la Antártica Chilena se trasladó a las ciudades de Río Gallegos, Río Grande y Ushuaia, en Argentina. En cada destino, los funcionarios realizaron reuniones de coordinación con los respectivos cónsules para finalizar los preparativos en el marco del proceso eleccionario.





