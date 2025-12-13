Punta Arenas,
13 de diciembre de 2025

PDI MAGALLANES APOYARÁ EL PROCESO DE VOTO EN EL EXTERIOR EN SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL

Más de 80 funcionarias y funcionarios a nivel nacional integrarán este operativo. ​

9dfdc233-2865-4a93-8ca1-bab543ed3a72

De cara a la segunda vuelta presidencial de este domingo, la Policía de Investigaciones de Chile activó el despliegue del voto en el exterior. Más de 80 funcionarias y funcionarios a nivel nacional integrarán este operativo, cuyo propósito es asegurar la inviolabilidad de la valija diplomática que transportará los sufragios que emitirán los ciudadanos chilenos en el extranjero.

Una delegación de nueve detectives de distintas brigadas de la Región Policial de Magallanes y de la Antártica Chilena se trasladó a las ciudades de Río Gallegos, Río Grande y Ushuaia, en Argentina. En cada destino, los funcionarios realizaron reuniones de coordinación con los respectivos cónsules para finalizar los preparativos en el marco del proceso eleccionario.



directorasslep

CUATRO PROFESORAS FUERON SELECCIONADAS PARA HACERSE CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

CON LOCALES HABILITADOS, SEGURIDAD DESPLEGADA Y TRANSPORTE REFORZADO, AUTORIDADES REALIZAN LLAMADO FINAL A VOTAR ESTE 14 DE DICIEMBRE

Leer Más

Inspección encabezada por el Delegado Presidencial Regional confirmó que el proceso eleccionario cuenta con todas las condiciones logísticas, de seguridad y conectividad para garantizar el derecho a sufragio en la región.


Inspección encabezada por el Delegado Presidencial Regional confirmó que el proceso eleccionario cuenta con todas las condiciones logísticas, de seguridad y conectividad para garantizar el derecho a sufragio en la región.


9dfdc233-2865-4a93-8ca1-bab543ed3a72

PDI MAGALLANES APOYARÁ EL PROCESO DE VOTO EN EL EXTERIOR EN SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL

1765400000711-INDH Ceremonia Informe Anual Uno 2025

INDH ENTREGA INFORME ANUAL 2025 Y DIRECTOR AFIRMA: "EL RETO ES RECORDAR QUE LOS DERECHOS HUMANOS NO SON UN OBSTÁCULO, SINO LA BRÚJULA QUE ORIENTA LA VERDADERA SEGURIDAD"

ESTUDIO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN PARVULARIA: CHILE DESTACA POR SUS EQUIPOS CALIFICADOS Y COMPROMETIDOS CON EL DESARROLLO PROFESIONAL

