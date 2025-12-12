ACADÉMICO EMPLAZA A MODERNIZAR LEY LAFKENCHE Y REVISAR ROL DE CONAF EN ESPACIOS MARINOS PROTEGIDOS

Esta mañana, en el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes!, el Doctor en Ciencias de la Acuicultura Marco Antonio Pinto sostuvo una extensa conversación sobre dos temas que —a su juicio— requieren atención urgente desde el mundo legislativo y de la gestión ambiental.

En relación con la Ley Lafkenche, Pinto fue categórico en señalar que “desde el 2008 entrando en juego es una ley que tiene que ser reformulada, tiene que hacerse mejoras y resoluciones nuevas para cambiar aristas de la ley, esta mal hecha en varias aspectos”. Según explicó, la normativa actual no genera condiciones equilibradas para los distintos actores. “Es una ley que no favorece a la industria, la golpea y sanciona y entrega demasiada facilidades a los pueblos originarios sin tener a lo mejor los resguardos jurídicos y legista lativos para llevar un área de manejo, lo que haces es entregarles herramientas a las personas que puedan mantener esa área de manera productiva”, puntualizó.

El especialista también se refirió al Plan de Manejo de la Reserva Kawésqar, donde cuestionó las actuales atribuciones entregadas a la Corporación Nacional Forestal. “Se le han dado atribuciones a Conaf que no debería tener, debería tener cuidado y revisión dentro de los parques nacionales”, afirmó. Además, advirtió que existen limitaciones evidentes en la capacidad operativa del organismo: “hay reglas que Conaf tiene que empezar a darse cuenta a que hay reglas que no pueden seguir y aceptar que no tienen el personal ni la capacidad... en la parte marino no saben nada”.

Las declaraciones de Pinto apuntan a abrir un debate sobre la pertinencia de actualizar marcos regulatorios y revisar competencias institucionales, especialmente en territorios donde confluyen actividades productivas, conservación ambiental y presencia de comunidades originarias.

​

