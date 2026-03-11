11 de marzo de 2026
DETIENEN EN PUNTA ARENAS A SUJETO PRÓFUGO CON DOS ÓRDENES DE DETENCIÓN POR DELITOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI Punta Arenas capturaron a un hombre de 26 años que mantenía órdenes judiciales vigentes por amenazas y lesiones menos graves.
Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la Policía de Investigaciones de Chile en Punta Arenas detuvieron a un sujeto chileno de 26 años de edad que se encontraba prófugo de la justicia.
El individuo mantenía dos órdenes de detención vigentes por los delitos de amenazas y lesiones menos graves, ambos cometidos en contexto de violencia intrafamiliar.
El procedimiento fue realizado por personal de la unidad especializada en el marco de diligencias policiales orientadas a dar cumplimiento a órdenes judiciales pendientes.
Tras su captura, el imputado fue trasladado hasta dependencias policiales para continuar con el procedimiento correspondiente.
Posteriormente, durante la jornada de este miércoles, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas, instancia donde se revisará su situación judicial.
Las diligencias forman parte del trabajo investigativo que realiza la PDI en la Región de Magallanes, orientado a ubicar y detener a personas que mantienen órdenes judiciales pendientes.
JOSÉ ANTONIO KAST ASUME COMO NUEVO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA: TOMÓ JURAMENTO A SU EQUIPO DE MINISTROS
El mandatario se dirigirá en horas de la tarde a la comuna de Ñuñoa, para dar la bienvenida al año escolar como parte de su primera actividad oficial.
