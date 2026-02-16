PDI ADVIERTE SOBRE ESTAFAS EN APPS DE CITAS Y ENTREGA RECOMENDACIONES EN EL MES DEL AMOR

En el contexto del llamado “mes del amor”, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), a través de su Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitano, entregó una serie de recomendaciones para evitar caer en estafas amorosas que se gestan mediante aplicaciones de citas y redes sociales.

Según explicaron desde la institución, este tipo de delito suele comenzar con perfiles falsos que construyen historias tristes o situaciones urgentes para generar confianza. Entre las principales señales de alerta se encuentran las solicitudes de dinero, el rechazo sistemático a encuentros presenciales y el envío de enlaces sospechosos o invitaciones a continuar la conversación fuera de la plataforma oficial.

Para protegerse, la PDI recomienda verificar los perfiles, no compartir datos personales ni bancarios, evitar abrir enlaces desconocidos y mantener siempre la conversación dentro de la aplicación. La prevención —advierten— es clave para evitar pérdidas económicas y exposición de información sensible.

En caso de haber sido víctima de este tipo de estafa, la institución indicó que se debe concurrir a la unidad policial o Fiscalía más cercana para realizar la denuncia, aportando la mayor cantidad de antecedentes posibles. En la Región de Magallanes, el llamado es a mantenerse alerta y reforzar el autocuidado digital.