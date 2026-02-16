Punta Arenas,
16 de febrero de 2026

PDI ADVIERTE SOBRE ESTAFAS EN APPS DE CITAS Y ENTREGA RECOMENDACIONES EN EL MES DEL AMOR

​En febrero, la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitano llamó a la prevención ante el aumento de estafas amorosas a través de aplicaciones de citas. Revisa las señales de alerta y cómo protegerte.

app de citas

En el contexto del llamado “mes del amor”, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), a través de su Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitano, entregó una serie de recomendaciones para evitar caer en estafas amorosas que se gestan mediante aplicaciones de citas y redes sociales.

Según explicaron desde la institución, este tipo de delito suele comenzar con perfiles falsos que construyen historias tristes o situaciones urgentes para generar confianza. Entre las principales señales de alerta se encuentran las solicitudes de dinero, el rechazo sistemático a encuentros presenciales y el envío de enlaces sospechosos o invitaciones a continuar la conversación fuera de la plataforma oficial.

Para protegerse, la PDI recomienda verificar los perfiles, no compartir datos personales ni bancarios, evitar abrir enlaces desconocidos y mantener siempre la conversación dentro de la aplicación. La prevención —advierten— es clave para evitar pérdidas económicas y exposición de información sensible.

En caso de haber sido víctima de este tipo de estafa, la institución indicó que se debe concurrir a la unidad policial o Fiscalía más cercana para realizar la denuncia, aportando la mayor cantidad de antecedentes posibles. En la Región de Magallanes, el llamado es a mantenerse alerta y reforzar el autocuidado digital.

https://www.instagram.com/reel/DUqZq0HEbYd/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==
7836bad4-a592-447b-aa4a-b95814c18d3d

PDI PUNTA ARENAS DETIENE A SUJETO POR MICROTRÁFICO: EN SU DOMICILIO MANTENÍA CANNABIS, HONGOS PSILOCYBE Y MÁS DE $6 MILLONES EN EFECTIVO

CLÍNICA MÓVIL DE MASCOTAS REALIZARÁ ATENCIÓN PRIMARIA EN PUNTA ARENAS ESTE 16 Y 18 DE FEBRERO

Leer Más

​La iniciativa contempla 30 cupos por día, atención por orden de llegada y un máximo de dos mascotas por propietario, desde las 14:00 horas en el estacionamiento de Sodimac.

​La iniciativa contempla 30 cupos por día, atención por orden de llegada y un máximo de dos mascotas por propietario, desde las 14:00 horas en el estacionamiento de Sodimac.

veterinaria
app de citas

PDI ADVIERTE SOBRE ESTAFAS EN APPS DE CITAS Y ENTREGA RECOMENDACIONES EN EL MES DEL AMOR

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

INDH DE MAGALLANES RECORRE PUERTO NATALES PARA DAR A CONOCER OBSERVACIONES EN TERRENO SOBRE ACCESO A LA SALUD

INDH DE MAGALLANES RECORRE PUERTO NATALES PARA DAR A CONOCER OBSERVACIONES EN TERRENO SOBRE ACCESO A LA SALUD

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Rodolfo Mondaca, Ex Consejero Regional

EX CONSEJERO REGIONAL ADVIERTE FALTA DE INICIATIVA EN PUERTO WILLIAMS: “NO HAY ALGO DONDE DIGA ESTO ES FRUTO DE ESTE GOBIERNO”