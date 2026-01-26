PDI MAGALLANES EXPULSA A CIUDADANO COLOMBIANO CON CONDENAS POR DELITOS VIOLENTOS

Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la PDI Punta Arenas concretaron la expulsión de un ciudadano colombiano de 27 años, en cumplimiento de una resolución dictada por el Servicio Nacional de Migraciones, la que se fundamentó en una condena por robo con violencia e intimidación ocurrida el año 2020 en la capital regional.

El procedimiento se enmarca en el primer vuelo chárter de expulsiones del año 2026, realizado este domingo 25 de enero, operativo conjunto entre el Servicio Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones, que permitió la salida del país de 83 ciudadanos extranjeros con destino a Bolivia y Colombia.

Según informó la PDI, del total de expulsados, 56 correspondieron a expulsiones administrativas y 27 a expulsiones judiciales. En cuanto a las nacionalidades, 52 personas eran de nacionalidad colombiana y 31 de nacionalidad boliviana, todas con órdenes de expulsión vigentes emanadas por la autoridad competente.

En el caso específico de Magallanes, el ciudadano expulsado registraba además condenas por los delitos de soborno, amenazas simples y delitos contra la salud pública. El comisario Leonardo Alegría, subjefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Punta Arenas, detalló que la persona fue trasladada en un vuelo chárter junto a expulsados de otras regiones del país.

La autoridad policial precisó que el ciudadano no podrá ingresar nuevamente a Chile por un plazo de 25 años, reforzando así el trabajo permanente que desarrolla la PDI en la región en materia de control migratorio, cumplimiento de resoluciones judiciales y resguardo de la seguridad pública.