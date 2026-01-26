Punta Arenas,
26 de enero de 2026

PDI MAGALLANES EXPULSA A CIUDADANO COLOMBIANO CON CONDENAS POR DELITOS VIOLENTOS

La expulsión se concretó en un vuelo chárter nacional junto a otros 82 extranjeros, en un operativo coordinado entre el Servicio Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones de Chile.

Expulsiones

Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la PDI Punta Arenas concretaron la expulsión de un ciudadano colombiano de 27 años, en cumplimiento de una resolución dictada por el Servicio Nacional de Migraciones, la que se fundamentó en una condena por robo con violencia e intimidación ocurrida el año 2020 en la capital regional.

El procedimiento se enmarca en el primer vuelo chárter de expulsiones del año 2026, realizado este domingo 25 de enero, operativo conjunto entre el Servicio Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones, que permitió la salida del país de 83 ciudadanos extranjeros con destino a Bolivia y Colombia.

Según informó la PDI, del total de expulsados, 56 correspondieron a expulsiones administrativas y 27 a expulsiones judiciales. En cuanto a las nacionalidades, 52 personas eran de nacionalidad colombiana y 31 de nacionalidad boliviana, todas con órdenes de expulsión vigentes emanadas por la autoridad competente.

En el caso específico de Magallanes, el ciudadano expulsado registraba además condenas por los delitos de soborno, amenazas simples y delitos contra la salud pública. El comisario Leonardo Alegría, subjefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Punta Arenas, detalló que la persona fue trasladada en un vuelo chárter junto a expulsados de otras regiones del país.

La autoridad policial precisó que el ciudadano no podrá ingresar nuevamente a Chile por un plazo de 25 años, reforzando así el trabajo permanente que desarrolla la PDI en la región en materia de control migratorio, cumplimiento de resoluciones judiciales y resguardo de la seguridad pública.

PROYECTO RUTA CERO IMPULSA MOVILIDAD SOSTENIBLE DESDE PUNTA ARENAS CON E-COMBUSTIBLES

Noticias
Relacionadas
MUNICIPIO INICIA RENOVACIÓN DE CAMILLAS CLÍNICAS EN CESFAM MATEO BENCUR Y SAR DAMIANOVIC

Leer Más

​La inversión busca elevar los estándares de atención, seguridad y comodidad para usuarios y funcionarios de la red municipal de salud.

​La inversión busca elevar los estándares de atención, seguridad y comodidad para usuarios y funcionarios de la red municipal de salud.

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

"PALMAR: LA ÚLTIMA DANZA DE LA PINCOYA" INICIA GIRA POR LA REGIÓN DE VALPARAÍSO TRAS EXITOSO ESTRENO EN ANCUD

AMIGO DE LA FAMILIA 25 DE ENERO 2026

AMIGO DE LA FAMILIA

Marcos Buvinić Martinić

NO ES COSA DE SUERTE

DKohome

HOLDING PATAGÓNICA, DE MAGALLANES, PROYECTA INVERTIR US$ 25 MILLONES PARA CONSTRUIR UN MALL ABIERTO EN SU PARQUE INDUSTRIAL EL CORTIJO, DE CONCHALÍ