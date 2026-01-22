ROFIL SE CONVIRTIÓ EN LA PRIMERA EMPRESA REGIONAL EN OBTENER EL SELLO "CHILE CUIDA"

En el marco de los esfuerzos para reconocer a las personas que realizan trabajos de cuidados no remunerados, las secretarías regionales de Desarrollo Social y Familia, y de la Mujer y la Equidad de Género firmaron un acuerdo de colaboración con Hipermercado Rofil del grupo Insua, la primera empresa privada de Magallanes en sumarse a la Red de Empresas Chile Cuida.

Esta iniciativa que integra el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, Chile Cuida, busca articular la participación del sector privado en la corresponsabilidad social y de género del cuidado, promoviendo acciones concretas desde las empresas para apoyar a las personas cuidadoras acreditadas en el Registro Social de Hogares (RSH).

De esta forma, las empresas que forman parte de la red entregan beneficios concretos a través de descuentos, atención preferencial o servicios especiales para personas que tienen su credencial de cuidador/a. Hipermercado Rofil otorgará para las personas cuidadoras un 5% de descuento en todos los productos del supermercado (no aplicable sobre ofertas) y atención preferente, beneficios extensivos a Mercado Rofil (local 45 del Módulo Central de Zonaustral) y tienda Hogart (Manzana 11 sitio 17-18).

El Delegado Presidencial Regional, José Antonio Ruiz, señaló que "como Gobierno del Presidente Gabriel Boric hemos impulsado el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados Chile Cuida, que busca convertir los cuidados en el cuarto pilar de la protección social, y cuando comenzamos a trabajar en esto realizamos encuentros con las personas cuidadoras a lo largo de todo Chile, donde uno de los principales hallazgos fue la necesidad de tiempo. Así, creamos una credencial de personas cuidadoras, que entrega atención preferencial en distintos servicios públicos, y ahora quisimos avanzar en otro tipo de beneficios incluyendo a las empresas, por eso agradecemos enormemente a Rofil, al ser la primera empresa regional en sumarse a la Red Chile Cuida y recibir el sello distintivo".

Para el CEO del Grupo Insua, Álvaro Insua, "la solidaridad, la empatía y el compromiso no son invisibles para nosotros como Rofil, por eso, queremos agradecer el trabajo de los miles de magallánicos que, de una u otra manera, entregan ayuda y cuidado a un ser querido y que hipotecan muchas cosas. Como Rofil agradecemos a todos los magallánicos que cumplen con esta labor, y los invitamos a inscribirse como personas cuidadoras, y de esta manera acceder a un descuento de un 5% en todos nuestros productos. Estamos muy orgullosos y agradecidos por permitirnos obtener el sello Chile Cuida".

El Seremi de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica, agregó que "en la región llevamos inscritas a 1.879 personas cuidadoras y como los datos nos indican que existe un número mayor de personas en situación de dependencia y discapacidad, creemos que existen muchas personas que aún no se han acreditado como cuidadoras. Es por ello que hoy trajimos a Rofil a un equipo del Registro Social de Hogares de nuestra secretaría regional, que estará orientando a la ciudadanía sobre este sistema de información que nos permite acreditar a las personas cuidadoras, y apoyar los procesos de selección de beneficiarios de subsidios y programas sociales".

También, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Alejandra Ruiz, destacó que "el 82% de las personas que están inscritas en Magallanes son mujeres, y también sabemos por un estudio que realizó el Injuv, que 2 de cada 3 personas cuidadoras son mujeres jóvenes. Necesitamos avanzar no solamente a través del Estado, sino que también mediante las comunidades y empresas privadas, cuyos aportes serán fundamentales para tener un Sistema Nacional de Cuidados que vaya otorgando acompañamiento y seguridades".

Cecilia Jeldes, Presidenta de la Agrupación Bazinga de niños, jóvenes y adultos autistas, manifestó que "encuentro maravilloso que las autoridades hagan presente lo que es el cuidado de una familia, y que mejor que una empresa regional se sume a esta labor, porque tenemos que cuidar el bolsillo de cada integrante, porque hay mamás y cuidadoras que gastan mucho, y si podemos ahorrar en este supermercado, ese dinero nos sirve para poder ocuparlo en otras instancias. Ojalá se sumen más empresas a la Red Chile Cuida".

Para hacer efectivo el descuento, las personas cuidadoras deben inscribirse previo a la compra en el departamento de Crédito y Cobranzas de Hipermercado Rofil, presentando la credencial de persona cuidadora (Inscripción por única vez). Al comprar, se debe mostrar siempre la cédula de identidad y credencial de persona cuidadora.

Ser parte de la Red de Empresas Chile Cuida

Para ser parte de la Red de Empresas Chile Cuida las empresas interesadas deben solicitar al Ministerio de Desarrollo Social y Familia patrocinio para impulsar la atención preferente y/o la entrega de beneficios a las personas cuidadoras y/o cuidadas, proceso que se realiza completando un formulario en el sitio web https://chilecuida.cl/

A su vez, para acreditarse como cuidador o cuidadora, las personas deben ingresar o modificar su información en el Registro Social de Hogares. Luego, podrán obtener una credencial (digital y física) que les dará acceso preferente en distintas instituciones públicas y beneficios en la Red de Empresas Chile Cuida.