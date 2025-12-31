Punta Arenas,
31 de diciembre de 2025

CERMAQ COMPLETA ADQUISICIÓN QUE LA CONVIERTE EN UNO DE LOS TRES MAYORES PRODUCTORES DE SALMÓN

​En casi 1.000 millones de dólares se materializó la compra de las operaciones de Grieg Seafood, por parte de la empresa, siendo una de las más importantes transacciones en la industria.

cermaq

En julio pasado, Cermaq anunció sorpresivamente que llegó a un acuerdo con Grieg Seafood para adquirir sus operaciones en Finnmark-Noruega, Columbia Británica y Terranova-Canadá, remeciendo así al mercado salmonicultor mundial.

"Esto va a fortalecer nuestra competitividad y contribuirá además al crecimiento estimado de la compañía", comenta el CEO de Cermaq, Steven Rafferty.

Y el valor de adquisición de la empresa es de 10,2 billones de coronas noruegas (989 millones de dólares) libre de deudas. La compra era dependiente de aprobación por parte de autoridades de competencia relevantes.

Ahora, Grieg Seafood confirma que la venta de las operaciones de la compañía en Finnmark y Canadá se ha completado. El acuerdo se anunció inicialmente mediante un anuncio en la bolsa de valores el 17 de julio de 2025 y la transacción se materializó el 29 de diciembre.

La venta se realizará a un valor empresarial acordado de 10.200 millones de coronas noruegas (casi 1.000 millones de dólares), con base en una estructura de caja libre de deudas y asumiendo un capital circulante normalizado. El comprador de la transacción es Cermaq Group.

Grieg Seafood afirma además que la previsión de dividendos presentada en relación con la presentación del tercer trimestre sigue vigente. La compañía proporcionará más información sobre el calendario y los detalles de la distribución de dividendos a principios de 2026.

Según el Handbook 2025 de Mowi, esta misma empresa es el mayor productor de salmón del Atlántico en el mundo, con 501.000 toneladas generadas durante el 2024, seguido por SalMar con 272.000 toneladas, y tras esta compra, Cermaq llegará a las 262.000 toneladas, con lo que consolida su tercera posición global en este caso.

Fuente: salmonexpert.cl 


LAS PROMISORIAS PROYECCIONES PARA LA SALMONICULTURA EN MAGALLANES

AUTORIDADES INFORMAN REFORZAMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA AÑO NUEVO

​Carabineros dispondrá 50 funcionarios adicionales y el programa Tolerancia Cero de SENDA estará fiscalizando con alcotest y narcotest.

REINCIDENTE POR CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD ES DETENIDO TRAS VIOLENTO ACCIDENTE VIAL EN MARTÍNEZ DE ALDUNATE CON SALVADOR ALLENDE

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

vpdtecorfo

CORFO DESMIENTE A VICEPRESIDENTE: "NO EXISTE PROPUESTA DE CANADÁ" PARA CONSTRUIR ROMPEHIELOS EN CHILE

cmf

CMF INFORMA SOBRE FERIADO BANCARIO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA