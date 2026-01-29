Punta Arenas,
29 de enero de 2026

CONSEJERO REGIONAL MAX SALAS ILLANES “LLAMA LA ATENCION QUE ESTA NO SEA UNA REGION QUE NO TENGA MAYOR COMPRENSION DE LA ACTIVIDAD”

Pesca y Acuicultura en Magallanes.

coremaxsalas

Esta mañana, en el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes!, el consejero regional Max Salas Illanes sostuvo una conversación en la que abordó la situación actual de la pesca y la acuicultura en la región, así como las expectativas que existen de cara al período 2026-2030 bajo un eventual gobierno de José Antonio Kast.

Durante su intervención, Salas se refirió al debate público en torno a la salmonicultura y la acuicultura, señalando que muchas veces estos temas surgen impulsados por campañas ambientalistas más que por una discusión profunda basada en la realidad productiva regional. En ese contexto, afirmó: "sobre salmonicultura y acuicultura se habla por las campañas de los ambientalistas pero si no fuera por eso tampoco se hablaría, considerando los números que se tiene en la región....".

El consejero regional manifestó su preocupación por lo que considera una falta de comprensión general sobre la actividad pesquera y acuícola en Magallanes, tanto a nivel ciudadano como institucional. Al respecto, indicó: "llama la atención que esta no sea una región que no tenga mayor comprensión de la actividad, no solo por parte de la ciudadanía, sino que llama la atención que las autoridades no aprendan a conocer mejor la realidad de la pesca artesanal en la región durante el tiempo que estan en los cargos".

En la misma línea, Salas fue crítico con la normativa que rige al sector artesanal, asegurando que esta ha generado un impacto negativo sostenido en el tiempo. "la pesca artesanal viene siendo asfixiada por reglas estúpidas desde hace mas de 10 años", sostuvo durante el programa.

Finalmente, el consejero regional expresó su expectativa de que un cambio de administración gubernamental permita abrir espacios de diálogo más efectivos entre el Estado, la industria y los trabajadores del sector. Señaló que espera que se generen instancias de reunión con la industria, diversos sindicatos y representantes del rubro, y que estas estén lideradas por personas con conocimiento técnico y experiencia en el área, de modo de avanzar hacia políticas públicas más acordes a la realidad de la pesca y la acuicultura en Magallanes.



