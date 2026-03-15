GOBIERNO SOLICITA RENUNCIA A DOS AUTORIDADES AMBIENTALES SELECCIONADAS POR ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA

A pocos días del inicio del nuevo gobierno, el Ejecutivo solicitó la renuncia voluntaria de las máximas autoridades del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), reconfigurando la conducción de dos organismos clave dentro de la institucionalidad ambiental del país. Ambos cargos habían sido provistos mediante el sistema de Alta Dirección Pública, mecanismo orientado a asegurar procesos de selección técnicos e independientes del ciclo político.

Según antecedentes conocidos durante las últimas horas, una de las solicitudes de renuncia recayó sobre Aarón Cavieres Cancino, director del SBAP, quien había asumido el cargo a fines de 2025 tras ganar el concurso público del sistema de Alta Dirección Pública. Su salida ocurre cuando el organismo aún se encuentra en etapa de consolidación institucional, luego de su creación tras más de una década de tramitación legislativa.

Cavieres cuenta con una trayectoria ligada a la gestión de recursos naturales y conservación. Entre 2014 y 2018 se desempeñó como director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y anteriormente trabajó en cargos vinculados al área ambiental, incluyendo funciones en la Subsecretaría de Agricultura, la Fundación Biodiversa, la Comisión Nacional del Medio Ambiente y como consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

El segundo movimiento se produjo en la Superintendencia del Medio Ambiente, organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de las normas ambientales y de las resoluciones de calificación ambiental que regulan proyectos de inversión en el país. En este caso, el Gobierno también solicitó la renuncia voluntaria de la superintendenta Marie Claude Plumer Bodin, abogada de la Universidad de Chile con más de 29 años de experiencia profesional y especialización en derecho ambiental.

A estos cambios se suma la renuncia presentada el 11 de marzo por la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán, en el contexto del cambio de administración. A diferencia de los otros cargos, su puesto correspondía a una designación de confianza. Las salidas se producen días después de que el Presidente José Antonio Kast firmara un decreto destinado a agilizar 51 proyectos de inversión que, según el Ejecutivo, se encontraban detenidos en distintas etapas de la institucionalidad ambiental.

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Fuente: El Mostrador