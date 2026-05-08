MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS REITERÓ AL GORE LA SOLICITUD DE TRASPASO DE CIERTOS TERRENOS DEL RELLENO

La Municipalidad de Punta Arenas ingresó un nuevo oficio al Gobierno Regional de Magallanes solicitando la transferencia o un comodato de 20 años por partes del terreno ubicado en el sector de Leñadura, destinado al futuro relleno sanitario y colindante con el actual Vertedero Municipal.

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En el oficio, la Municipalidad solicita al Gobierno Regional iniciar formalmente el procedimiento administrativo para transferir el predio denominado "Lote Uno A Uno B", actualmente de propiedad del Gore, con el objeto de destinarlo a la disposición de residuos domiciliarios.





"Hoy estamos llegando al límite y estamos invirtiendo mucho dinero en algo que tiene una solución conversada con medio ambiente y con salud. Lo que estamos pidiendo en este oficio es algo muy simple, que los terrenos adyacentes al vertedero, que son del Gore y que están a la espera desde hace cinco años que la consultora de un resultado parcial de este proyecto, es que nos entreguen unas hectáreas para continuar recibiendo la basura de todos los vecinos de Punta Arenas y de la provincia de Magallanes", señaló el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

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Junto con lo anterior, Radonich afirmó que "cada día que pasa es un día que perdemos. Pero lo más complicado no es solamente perder tiempo, sino también perder dinero. Y lo más importante de todo es que nuestra ciudad puede llegar a un colapso con la basura. No hay otro vertedero en nuestra provincia y por eso esperamos tener una respuesta positiva".

Asimismo, el oficio argumenta que la gestión de residuos domiciliarios requiere "certeza jurídica, planificación y decisiones oportunas", advirtiendo que no puede continuar indefinidamente ligada a un proyecto cuya continuidad técnica y administrativa permanece incierta.

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Según se expone en el documento, durante una reunión sostenida el pasado 22 de abril entre el municipio y el Gobierno Regional, el Gore manifestó su disposición a transferir el inmueble para que la Municipalidad opere el futuro relleno sanitario. Sin embargo, condicionó dicha transferencia al cierre del proceso administrativo relacionado con la consultoría actualmente en liquidación.

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Ante ello, el municipio planteó que el comodato aparece como una solución transitoria y jurídicamente viable para evitar que la paralización administrativa continúe retrasando decisiones consideradas esenciales para la comuna y la región.

Finalmente, el jefe comunal subrayó que existen conversaciones con organismos técnicos y ambientales que respaldan la viabilidad de la medida. "Es algo que vimos con Medio Ambiente y Salud, y no hay ningún problema legal para poder hacerlo", concluyó Radonich.